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2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Dar gelirli vatandaşlar için 2024 doğalgaz desteği ödemeleri başladı. Destek miktarları 1.500 TL'den 3.500 TL'ye kadar çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:13
2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2024 Doğalgaz Desteği Başladı

Kış mevsimine girişle birlikte, dar gelirli vatandaşların kabaran doğalgaz faturaları, cüzdanları zorlamaya devam ediyor. 2022 yılından bu yana uygulanan doğalgaz desteği ile alakalı yeni gelişmeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2024-2025 doğalgaz desteği ile ilgili detayları paylaştı.

Kasım Ödemeleri Hakkında Bilgiler

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam 653.461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Yeni kış dönemi için ödemelerin başladığını belirten bakan, 521.411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira destek sağlanacağını müjdeledi.

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Doğalgaz Tüketim Desteği Ne Kadar?

2022 yılından bu yana süregelen doğalgaz desteği, dar gelirli vatandaşlara aylık düzenli olarak dağıtılan destekler arasında yer alıyor. 2024 kış dönemi için başvuru yapmak isteyenler, destek tutarını araştırıyor. Doğal gaz tüketim desteği, her ildeki koşullara göre 188 lira ile 438 lira arasında değişiklik göstermektedir. Destek almak isteyen vatandaşlar, mesken türü aboneliklerine ait fatura belgelerini PTT ödeme noktalarında ibraz ederek desteklerini alabilirler.

Doğalgaz Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Doğalgaz desteği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen hak sahiplerine verilmektedir. TC vatandaşı olan ve doğalgaz arzı sağlanan bir ilçe veya beldede ikamet eden kişilerin, E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, ikamet adresinde faturalı veya ön ödemeli doğalgaz sayacı bulunması zorunludur.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği, Türk vatandaşlarına doğal gaz arzının bulunduğu yerleşim yerlerinde yaşamak koşuluyla verilmektedir. Destek tutarları yıllık olarak 1.500 TL ile 3.500 TL arasında değişmektedir.

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