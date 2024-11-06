2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Ülkemizde toplum nezdinde dezavantajlı ve bakıma muhtaç kişilerin hayat standartlarının arttırılması adına çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2025 yılında engelli bireylere Yeniden Değerleme Oranının açıklanması ile birlikte müjdeli haber açıklandı. Engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması adına ÖTV muafiyetli araç alımında yeni detaylar hesaplanırken, sınırın yüzde 43,93 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de engelli vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti, 2025 yılı itibarıyla yapılan düzenlemelerle önemli bir artış gösterecek. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, ÖTV muafiyeti kapsamında belirlenen üst limit, 1 milyon 561 bin 255 TL'den 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek. Bu hesaplama yeniden Değerleme Oranını yüzde 43,93 olarak açıklanması ile birlikte yapılmış bulunuyor.

ÖTV muafiyetinden kimler faydalanabilir?

Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, yaş sınırı olmaksızın ÖTV muafiyetinden faydalanabilmekte iken Şehit eşleri veya çocukları, yoksa anne ya da babası, bir defaya mahsus olmak üzere bu muafiyetten faydalanabiliyor. Yıllık düzenlemelerle değişiklik gösteren bu muafiyet, engelli bireylerin araç edinme sürecini kolaylaştırmak amacı ile sağlanmakta iken araç alımını gerçekleştiren engelli birey, aracı dilediği kişilerle paylaşabiliyor. Öte yandan engelli bireyin 18 yaşından küçük olması ya da araç kullanmayacak durumda olması halinde aile üyeleri aracı kullanma ve satın alma hakkına sahip oluyor.

ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar

Engelli vatandaşlar, ÖTV muafiyeti çerçevesinde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobilleri, 2800 cc ve altı hafif ticari araçları ve motosikletleri alabiliyor. Bu araçlar, engelli kişinin yaşam standartına göre temin ediliyor. Bu sayede ise engelli bireyin sosyal hayata dahil olması sağlanırken, ihtiyaçlarının da kolaylıkla sağlanması hedefleniyor