DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Ülkemizde toplum nezdinde dezavantajlı ve bakıma muhtaç kişilerin hayat standartlarının arttırılması adına çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:57
2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Ülkemizde toplum nezdinde dezavantajlı ve bakıma muhtaç kişilerin hayat standartlarının arttırılması adına çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2025 yılında engelli bireylere Yeniden Değerleme Oranının açıklanması ile birlikte müjdeli haber açıklandı. Engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması adına ÖTV muafiyetli araç alımında yeni detaylar hesaplanırken, sınırın yüzde 43,93 oranında artacağı tahmin ediliyor.  

Türkiye'de engelli vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV muafiyeti, 2025 yılı itibarıyla yapılan düzenlemelerle önemli bir artış gösterecek. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, ÖTV muafiyeti kapsamında belirlenen üst limit, 1 milyon 561 bin 255 TL'den 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek. Bu hesaplama yeniden Değerleme Oranını  yüzde 43,93 olarak açıklanması ile birlikte yapılmış bulunuyor.  

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

ÖTV muafiyetinden kimler faydalanabilir? 

Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, yaş sınırı olmaksızın ÖTV muafiyetinden faydalanabilmekte iken Şehit eşleri veya çocukları, yoksa anne ya da babası, bir defaya mahsus olmak üzere bu muafiyetten faydalanabiliyor. Yıllık düzenlemelerle değişiklik gösteren bu muafiyet, engelli bireylerin araç edinme sürecini kolaylaştırmak amacı ile sağlanmakta iken araç alımını gerçekleştiren engelli birey, aracı dilediği kişilerle paylaşabiliyor. Öte yandan engelli bireyin 18 yaşından küçük olması ya da araç kullanmayacak durumda olması halinde aile üyeleri aracı kullanma ve satın alma hakkına sahip oluyor. 

ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar 

Engelli vatandaşlar, ÖTV muafiyeti çerçevesinde motor silindir hacmi 1600 cc ve altı binek otomobilleri, 2800 cc ve altı hafif ticari araçları ve motosikletleri alabiliyor. Bu araçlar, engelli kişinin yaşam standartına göre temin ediliyor. Bu sayede ise engelli bireyin sosyal hayata dahil olması sağlanırken, ihtiyaçlarının  da kolaylıkla sağlanması hedefleniyor 

İLGİLİ HABERLER

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması
2
Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak
3
2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı
4
Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak
5
800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak
6
Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?