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23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

Politika faizi kararları ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin oranlarının belirlenmesi konusunda etkileyici faktör olarak karşımıza çıkıyor. Son karar sonrasında da faiz hesaplamalarının değiştiği açıklanmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 17:41
23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

Son zamanlarda araç fiyatlarının düşmesi vatandaşı yeni araç alma konusunu düşündürtmeye başlamış bulunuyor. Artan akaryakıt fiyatları ile vergi fiyatlarına istinaden, araç alımı konusunda artış gözlemlenmeyen başlıyor. Özellikle de taşıt kredisi kullanımının arttığı şu günlerde bankaların sundukları kampanyalar yakından takip ediliyor. 23 Şubat'ta düzenlenen TCMB faiz toplantısı sonrasında, politika faizinin sabit kalması sonrasında bankalar tarafından kredi oranlarına güncelleme gelmiş bulunuyor. EN çok etkilenen ise talebin arttığı taşıt kredileri düzenlemesi olarak dikkat çekiyor.

TAŞIT KREDİSİ KAMPANYALARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından taşıt kredisi kullanımına yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda belli bir limit ve oran uygulamasının devreye girdiği belirtildi. Yapılan yeni uygulamada içten yanmalı motorlu sıfır araçlarda tutar ve vade ile faizler konusunda açıklama yapıldı.

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Bankaların vereceği kredi tutarı konusunda getirilen kararlarda aracın değerine göre 4 şekilde düzenleme yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında seyreden araçlarda kredi tutarı en fazla yüzde 70 olabilecek. 400.000 TL-800.000 TL arasındaki tutardaki araçlar için açıklanan toplam kredi tutarı yüzde 50'si olarak açıklanırken, 1.200.000 TL'ye kadar olan araçlarda ise maksimum yüzde 30 kredi verileceği açıklandı. Bu kapsamda kredi vadeleri de 36-12 ay arasında tutara göre değişkenlik gösterecek. Ederi 1.200.000 TL üzerindeki araçlarda ise kredi yüzde 2'si kadar verilebilecek.

400.000 TL TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ

Hal bu iken araç sahibi olmak isteyen vatandaş en uzun vade imkanının sağlandığı 400.000 TL'ye kadar taşıt kredisi faizlerini merakla araştırıyor. İşte 400.000 TL taşıt kredisi ve geri ödemesi

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Akbank taşıt kredisi faizi %3,65 olarak açıklanırken, 23.387,41 TL aylık taksit ödemesi sağlanıyor.

Vakıf Katılım'da Kâr Payı Oranı: %3,24 olarak belirtilirken, aylık ödeme de 21.779,95 TL'ye denk geliyor.

İş Bankası %3,85 faiz oranı ile aylık 24.189,31 TL ödeme imkanı sağlıyor.

Garanti Bankası ise %3,99 faiz oranı ile kredi verirken, aylık ödemesi 24.757,30 TL olarak hesaplanmış bulunuyor. Diğer bankalar ile kamu bankalarında bu oranlar yüzde 4 civarında seyrederken, vatandaşın bankaya başvurarak bireysel kampanya önerisi alması konusunda uyarılar yapılıyor.

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