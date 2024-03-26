3 milyon kişiye ek promosyon ödemesi müjdesi: Bunu yapana 8 gün sonra 5.000 TL ödenecek

Emekli maaş zammı beklerken, maaş promosyonlarına zam gelmesi, zam kapıları kapandı yorumlarını yaptırmaya başladı. Emekli bireye Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükselmesi özellikle de zorlu hayat şartlarında maaşların erimesine mahal verirken, seyyanen zam beklentileri yükselmeye başlamıştı.Ancak konu ile alakalı açıklamaların gelmemesi emeklinin hayallerini suya düşüreceğe benziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylar 2024 yılında da emeklilere özel olarak çalışmaların süregeleceğini belirtmesi, 2024 yılı emekli yılı olacak açıklaması sonrasında geçtiğimiz gün kamu bankalarına verdiği zam talimatının, müjdelerin başı olduğu yorumları yapılmaya başladı. Emekli promosyonları kamu bankalarında uzun süredir 5 bin lira olarak bilinirken, bu rakamın 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükseltildiği ve başvurulara açıldığı belirtilmiş bulunuyor. Promosyon ödemelerinden emekli haricinde ölüm maaşı alanların da faydalandığı biliniyor.





ÖLÜM MAAŞI ALANA PROMOSYON

SGK tarafından promosyon ödemeleri ile alakalı olarak gelişmeler açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün SGK tarafından yayınlanan duyuruda 12.7 milyon emeklinin bulunduğu ve emeklilere aylık maaş ödemelerinin bankalar aracılığıyla sağlandığı belirtildi. Emekli aylığı alan vatandaşlara kamu bankaları tarafından ödemen promosyon ödemelerinin 2 katına çıkartıldığı belirtilerek, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemelerinin başladığı açıklaması yapıldı.

Emekli haricinde 3 milyondan fazla birey de başvurmaları durumunda 5000 lira promosyon ödemesi hak kazanacak. Kamu bankalarının sağladığı bu promosyon ödemesi SGK'dan ölüm aylığı alan 3 milyondan fazla bireyi ilgilendirecek. Ölüm aylığı falan birey bankalara başvurması durumunda bu destekten faydalanacağı açıklanmış bulunuyor. Ölüm aylığı olarak belirlenen 5000 lira tutarının asgari seviyede olduğu açıklamasını yapan SGK, bankaların kendi prosedürlerine göre değişiklik gösterebileceğini belirtti.