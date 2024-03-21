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Son Dakika! SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT'liye 2 banka o büyük müjdeyi verdi

Ramazan Bayramı'na borçsuz girebilmek, borçlarını tek bir çatı altında toplamak ya da bayram alışverişlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak adına harekete geçen emekli, bankalara yönelmeye devam ediyor. Bankalar tarafından da emekliye özel olarak sunulan bayram destekleri açıklamaları süre geliyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:19
Son Dakika! SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT'liye 2 banka o büyük müjdeyi verdi

Emekli vatandaşın artan ihtiyaçlarına istinaden bankalar yeni yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Hayat koşulları emekli maaşlarını açlık sınırının altında seyretmesine mahal verirken, özellikle de bayrama sayılı günler kala bu durumun vahimliği daha da ortaya çıkmışa benziyor. Ramazan Bayramı'na borçsuz girebilmek, borçlarını tek bir çatı altında toplamak ya da bayram alışverişlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak adına harekete geçen emekli, bankalara yönelmeye devam ediyor. Bankalar tarafından da emekliye özel olarak sunulan bayram destekleri açıklamaları süre geliyor.

Ramazan ayına girilmesi ile birlikte bankaların sundukları Ramazan Paketleri kapsamları ve tutarşarı genişletildi. Özellikle de emekliyi yakından ilgilendiren gelilşmelerde emekliye özel olarak sunulan kredi fırsatları açıklamaya devam ediyor. Bankanın tercih edilebilirliğini arttırabilen bu kampanyalar esnek ödeme seçenekleri ya da düşük faiz oranları sebebiyle dikkatleri üzerine topluyor.

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Halkbank ve Garanti Bankası tarafından açıklanan emekliye özel krediler dikkat ekmeye devam ediyor. Bayram öncesinde ihtiyacını karşılamak isteyen emekli, bu kapsamda bu iki bankaya yönelebiliyor. Halkbank emekli kredisi kampanyasında özellikle de düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ön plana çıkıyor. Halkbank 30.000 TL ihtiyaç kredisinde faiz oranını yüzde olarak açıklamış bulunurken, 36 ay vadede aylık geri ödemesi 2.175,40 TL'ye denk geliyor. Banka tarafından esnetilmiş olan geri ödeme seçenekleri arasından

• Aylık eşit taksitli,

• Artan taksitli,

• Azalan taksitli,

• 3 ayda bir eşit taksitli olarak ödemenizi yapabilirsiniz.

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Garanti Bankası da emekli kredisi kampanyası ile dikkat çekiyor. Banka emekliye özel olarak emekli kredisi imkanını resmi internet sitesinde açıklamış bulunuyor. Emeklinin maaş tutarına, kredi risk raporuna ve yaşına göre sağlanan kredi desteğinde bankaya başvuru yapan emeklinin karlı çıkacağı açıklanmış bulunuyor.

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