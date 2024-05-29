30 Mayıs saat 14.00’e kadar başvurana sudan ucuz ev! TOKİ son şans dedi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), tarafından özellikle de dar gelirli olup da kirada oturan bireyi yakından ilgilendiren yeni projeler ile alakalı açıklamalar devam ediyor. Kirada oturan bireye adeta kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunan TOKİ, uygun fiyatlı konut ve iş yeri tapusu hayalini kuran vatandaşlar için heyecan verici bir kampanyayı yeniden başlattığını açıklarken, başvuruların yarın sone ereceği de açıklanmış bulunuyor. Ev sahibi olabilmek adına varını yoğunu ortaya koyan bir çok kişi için TOKİ'nin uygun fiyatlı kampanyaları, ev sahibi olabilmek adına yeni bir umut kapısı olarak görülüyor. 36 farklı kentte bir süredir devam eden TOKİ başvuru süreci, konut ve iş yerlerinin satışlarına hız kesmeden devam ederken, son başvuruların ise 30 Mayıs olduğu belirtilmiş bulunuyor.





TOKİ İŞYERİ VE KONUT KAMPANYALARI

İş yeri satın almak ve yeni işini taşımak isteyen bireye yüzde 15 peşinat imkanı ve 60 ay vade ile ev sahibi olma imkanı sunulan TOKİ kampanyasında konut almak isteyen birey yüzde 25 peşinat ve ile birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabiliyor. Bu kampanya, gerçekten ihtiyacı olan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Son başvuru tarihi 30 Mayıs olarak açıklanan ve ev sahibi olmanın en kolay yolu olarak açıklanan TOKİ uygun fiyatlı konut ve iş yeri başvuruları, Emlak Müzayede sitesi üzerinden yapılabilecek. 31 Mayıs tarihinde yapılacak olan TOKİ tarafından düzenlenen açık artırmada 36 ilde toplamda 33 konut ve 183 iş yerinin satışa sunulacağı belirtildi. Bu süreçte, konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade fırsatı sunulurken, iş yerleri için yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleri bulunacak. Ankara'daki The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda 31 Mayıs tarihinde müzayede yapılacak. Ancak, tekliflerin Emlak Müzayede resmi internet sitesi iüzerinden de sağlanmaya açık olduğu belirtildi.İnterbet üzerinden başvurular ise 30 Mayıs saat 14.00’e kadar tamamlanabilecek . Ev sahibi olabilmenin yolu TOKİ den geçecek denilen bu program ile birlikte 2 ay vade ile düşük ödeme ile ev sahibi olunabilecek.