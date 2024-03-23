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36-48 ay taşıt kredisine sabah ayarı! 400.000 TL- 800.000 TL kredi faiz tablosu güncellendi

Otomobil alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. TCMB politika faiz artırım kararı sonrasında kredi ihtiyacı olan vatandaşı karalar bağlayacak kredi faiz oranları açıklanmaya başladı

Yayın Tarihi: 23.03.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:57
36-48 ay taşıt kredisine sabah ayarı! 400.000 TL- 800.000 TL kredi faiz tablosu güncellendi

Otomobil alacakları yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. TCMB politika faiz artırım kararı sonrasında kredi ihtiyacı olan vatandaşı karalar bağlayacak kredi faiz oranları açıklanmaya başladı. Bankaların sunduğu krediler hariç, faizler 6 civrına kadar yükselirken, bu yükşelişin nereye kadar gideceği de merakla bekleniyor. 

Merkez Bankası tarafından alınan faiz artışı kararı akabinde taşıt kredisi ödelerinde de yükseliş dalgasının hakim olduğu açıklandı. Son iki haftada ortalama 1 puan olarak artış gösteren faiz oranları, kredilerdeki faizleri ana paradan bile fazla olarak ödenmesine Mahal vermiş bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz gün taşıt kredilerinde alınan önlemler doğrultusunda bu yükselişin önüne geçilebileceği hedeflenirken otomobil hayali kuran vatandaş haliyle maliyetler konusunda araştırmalarına devam ediyor. 

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TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ

Alınan kararlar doğrultusunda taşıt kredilerinde 36 ay vadede üst limit 400 bin TL olarak uygulanmaktaydı. Bu kredide vade sayısı 36 olarak hesaplanırken en uygun taşıt kredisi 3,85 oranı ile iş Bankası tarafından sunuluyor. Yapılan hesaplamalarda aylık taksit miktarı 24.189 TL'ye tekabül ediyor. Değeri 1 milyon TL olan bir araç alındığında 600 bin TL'sini nakit verilmesi durumunda 400.000 TL kredi şeklinde tamamlandığında yukarıda bahsi geçen Kredi toplam maliyeti 1 milyon 472000 TL'ye denk geliyor. 

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48 ay vadeli finansmanlarda 280.000 TL sınır konulmuş bulunuyor. 48 ay vade Kredi paketi ise 3,85 faiz oranı ile bankalar tarafından sunulurken her ay ödenecek kredi tutarı 16.932 TL'ye tekabül ediyor. Yapılan hesaplamalarda 800.000 TL değerinde bir otomobil alındıie oldukça geçiyor. 

Bankaların resmi internet sitelerinde duyurdukları taşıt kredisi kampanyalarında tüm detaylı hesaplamalar yapılabiliyor. Yaşanan bu faiz artışları vatandaşı otomobil hayallerinden biraz daha uzaklaştırırken, uzun vadeli kredi kullanımlarında faiz yükünün ana parayı açtığı gözlemleniyor. Satın alma kararı zorlaşan birey bankaların faiz oranlarını ve vade seçeneklerini karşılaştırma konusunda detaylı bir araştırma yapması gerekiyor

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36-48 ay taşıt kredisine sabah ayarı! 400.000 TL- 800.000 TL kredi faiz tablosu güncellendi

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