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4 gün mesai çalışmaları tamam: Türkiye'de o sektörde başladı

Dünyadaki birçok ülkede yaygınlaşan haftada 4 gün mesai uygulaması, Türkiye'de de gündeme çıkmaya başladı. Kimi sektörlerde uygulamanın kolaylığı uzmanlar tarafından yorumlandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 16:17
4 gün mesai çalışmaları tamam: Türkiye'de o sektörde başladı

Dünyadaki birçok ülkede yaygınlaşan haftada 4 gün mesai uygulaması, Türkiye'de de gündeme çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ülkede bir şirkette 4 gün mesai uygulamasına geçilmesi diğer bütün sektör çalışanları ayağa kaldıracağa ve mesai gün sayısı ile alakalı taleplerin artmasını sağlayacağı ön görülüyor. Türkiye'de hangi sektörlerde 4 gün mesai saatinin yaygınlaşacağı konusu merak ediliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de teknoloji ve hizmet sektörünün 4 gün mesai için en uygun sektörler olduğu açıklandı. 

Özellikle de pandemi dönemi sonrasında teknoloji sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde uzaktan çalışma modeli uygulamaya başlamış bulunuyor. Online toplantılar ve proje yönetimi araçları aracılığı ile ofise gitmeden işlerini yapabilecekler. Bu olayın 4 gün mesaiye geçişi hızlandırabileceği tahmin ediliyor.

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Hizmet sektöründe de, müşteri ile yüz yüze temas gerektirmeyen birçok pozisyon için 4 gün mesai uygulamasının devreye girebileceğini belirten uzmanlar, ağrı merkezi çalışanları, müşteri hizmetleri temsilcileri, veri giriş uzmanları gibi sektörlerin home office olarak çalışabildiği konusu da belirtiliyor.  çalışanların iş-yaşam dengesini kurmasına ve motivasyonlarının artmasına katkıda bulavantajları sağlanabilir. 

Sanayi ve üretim gibi bazı sektörlerde işlerin yoğunluğu ve planlaması bakımından 4 gün mesai uygulaması uygun olmayabilir. Çünkü bu sektörlerde, üretim hatlarının sürekli çalışması ve makinelerin sürekli kontrol edilmesi gerekliliği mevcut. 

Uzmanlar tarafından verilen önerilerde 4 gün mesai sistemne geçilebilmesi adına  işletmelere teşvikler verilmesi, uzaktan çalışma altyapısının geliştirilmesi ve çalışma yasalarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor. 4 gün mesai sisteminin ilerleyen dönemlerde gerekli çalışmaların tamamlanması akabinde uygulamaya dahil olabileceği belirtilirken, tamamlanması akabinde birçok sektörde benimsenmesi muhtemel görünüyor.

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