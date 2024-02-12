Sandığa gidecek emekliye müjde! 4 bin lira seyyanen artışa ek ikramiyelerde değişecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 emekliler yılıydı, 2024'te emekli yılı olacak demesi ile birlikte dediklerini ispatlayacak zamlar da yapılmaya başlandı. Ancak enflasyon rakamlarının hortladığı şu günlerde asgari ücretin bile 17.002 TL olması sonrasında emekli maaşına da zam yapılması bekleniyor. Öyle ki sosyal medyada ortalıklarda dolanan iddialarda emekliye ek zam yapılacağı ve bunun yaklaşık 2 ay sonra yapılacak olan seçimlerden önce açıklanacağı ön görülüyor. Emeklide seyyanen zam beklentisi oluşurken, emekliye ek zammı geliyor? Emekliye ara zam olacak mı? sorularının da yanıtları merakla araştırılıyor.

Ankara kulislerini ayağa kaldıracak yeni iddialarda; seçim öncesinde emekliye zam müjdesini verileceği tahminleri sunuluyor. Öte yandan seçimlerden hemen sonra ödenmesi planlanan emekli Bayram ikramiyeleri ile alakalı da zam detayları mevcut... İşte detaylar





Aralık ayında asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanması sonrasında emekli maaşının da asgari ücrete eşitlenmesi konusunda talepler oluşmaya başlamıştı. Ancak açıklanan zam oranı ve alınan kararlar ile birlikte 6 milyon emeklinin maaşı 10.000 lira da kaldı. Hal bu iken emeklilerde seyyanen beklentisi artarak devam ediyor. Peki emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

SSK ve bağ-kur emeklileri, memur maaş zammı oranında zamlı maaşlarını almaya başladı. Ancak kulislerde dolanan bilgiler sonrasında emekli tekrardan heyecanlanmaya başlandı. En düşük emekli maaşının açlık sınırı altında kalması sonrasında talepler; açlık sınırının üzerine çıkartılması ya da asgari ücrete eşitlenmesi yönünde. Yeni yıl zammı ile karşılanmayan bu talebin seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdeleneceği tahminleri sunuluyor.





SEÇİMLERDEN 20 GÜN ÖNCE ZAM

Geçtiğimiz hafta içerisinde haber kanallarında yer alan bilgilerde 31 Mart seçimlerinden 20 gün önce yani 10 Mart tarihinde sandığa gidecek olan milyonlarca emekliye yeni müjde verileceği tahmin ediliyor. Maaşı açlık sınırının altında kalmaması adına emekliye 4.000 TL seyyanen zam yapılabileceği tahmin ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM

Emekli maaşının yanı sıra emekliye senede 2 sefer dini bayramlarda ödemesi yapılan bayram ikramiyelerinde de yükseltme uygulanacağı tahminleri sunuluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde geçtiğimiz sene 2000 lira olarak ödenen ikramiyelerin 3.000 liraya çıkartılabileceği konuşuluyor. Öte yandan bir ihtimal olarak Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tutarına yükseltilebileceği tahminleri de sunuluyor. Detayların ise Mart ayının ikinci haftasında duyurulacağı iddia ediliyor