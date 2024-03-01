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Doğalgaz fiyatlarına artı bir ödeme daha geliyor! Mayıs ayında faturaya bakan şaşıp kalacak

Her ayın son günü BOTAŞ tarafından doğalgaz zammı ile alakalı açıklama yapılmaya devam ediyor.. İşte Mart ayı güncel tarifesi ile birlikte BOTAŞ uyarısı

Yayın Tarihi: 01.03.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 09:08
Doğalgaz fiyatlarına artı bir ödeme daha geliyor! Mayıs ayında faturaya bakan şaşıp kalacak

Her ayın son günü BOTAŞ tarafından doğalgaz zammı ile alakalı açıklama yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir sonraki ay için uygulanacak olan tarife merakla araştırılıyor. Yeni yıl zamlarından etkilenmeyen enerji piyasası ile alakalı bir çok iddia konuşulurken, özellikle de seçimler sonrasında ortalığın tozunun dumana katılacağı yorumları bile yapılıyor. Geçtiğimiz gün BOTAŞ tarafından yapılan açıklama da Mart ayında doğalgaza zam yapılmayacağı, tarifelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi. BOTAŞ resmi internet sitesinde Mart ayı ile alakalı mesken ve sanayi doğalgazı ve elektirk üretme sebepli kullanılan doğalgaz tarifelerinde değişikliğe gidimeyeceği duyuruldu.

TL

KONUT DOĞALGAZI MART FİYATLARI

Konutlarda kullanılan doğalgaz ile alakalı BOTAŞ tarafından sunulan güncellemede 1000 metreküp kullanımına karşı gelen fatura fiyatının 4 bin 80 lira olduğu belirtildi.

SANAYİ ABONELERİ İÇİN MART DOĞALGAZ TARİFELERİ

Sanayi kullanıcıları için Mart ayında uygulana tarifede de değişiklik yapılmayacağı belirtilirken, fiyatların 1000 metreküpünün 8 bin 549 lira- 11 bin 374 lira arasında olacağı belirtildi.

ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI DOĞALGAZ TARİFESİ

Mart ayında elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz tarifelerinde de değişiklik olmayacağı belirtilirken, 1000 metreküp için 12 bin lira uygulamanın devam edeceği belirtildi.

DOĞALGAZ

MAYIS AYINA DİKKAT

Geçtiğimiz sene Karadeniz doğalgazı kullanımın başlandığı belirtilirken, Erdoğan tarafından verilen müjde de 1 ay bedava doğalgaz kullanımı tüm halka sunulmuştu. Akabinde de 1 sene boyunca 25 metreküp bedava doğalgaz kullanımı hakkı verilmişti. Verilen sürenin Mayıs ayında dolacağı bilinirken, gelen faturalara vatandaşın dikkat etmesi konusunda uyarılar yapılıyor. Tarife değişikliği şeklinde bitecek olan program sonrasında faturalara artı 150 TL civarı br artış yapılacağı biliniyor.

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