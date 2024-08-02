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4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

2024- 2025 eğitim öğretim yılına sayılı vakit kala, üniversiteler akademik kadro eksiklerinin tamamlanması adına yeni ilanlar açmaya devam ediyor. Özellikle de akademik kadro eksiğinin tamamlanması ve öğrenim kadrosunun güçlenmesi adına eksikler sunulmaya ve Resmi Gazete’de onay alınması sonrasında başvurular ile alakalı detaylar oluşmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:50
4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

2024- 2025 eğitim öğretim yılına sayılı vakit kala, üniversiteler akademik kadro eksiklerinin tamamlanması adına yeni ilanlar açmaya devam ediyor. Özellikle de akademik kadro eksiğinin tamamlanması ve öğrenim kadrosunun güçlenmesi adına eksikler sunulmaya ve Resmi Gazete’de onay alınması sonrasında başvurular ile alakalı detaylar oluşmaya devam ediyor.

2 Ağustos’ta bir çok üniversitede öğretim üyesi alımı ile alakalı olarak yeni ilanlar oluşturuldu. Bugün başlayan başvurular ile alakalı yapılan duyurularda başvuruların 16 ağustosta sona ereceği belirtilmiş bulunuyor.

4 ÜNİVERSİTEDE AKADEMİK KADRO GENİŞLEMESİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine dayanarak fakülte ve yüksek okullarda açık bulunan kadrolara yeni öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Bugün başlayacak olan başvuru sürecinde adayların başvuru şartları ve detayları dikkatlice inceleyip istenen belgeleri hazırlamaları ve 16 Ağustos'a kadar teslim etmeleri gerekliliği mevcut

İlanın yayın tarihi akabinde 15 gün olarak belirlenen başvuru süreci adayların başvuru yapacağı kadrolara göre belirlenen belgelerin teslim edilmesi ile tamamlanacak. Doktora öğretim üyesi kadrosu için ilgili fakültenin dekanlık ya da yüksek okul müdürlüklerine başvuru yapılması şartı mevcut iken Profesör ve Doçent kadroları için ise rektörlük personel dairesi başkanlığına başvuruların iletileceği belirtildi.

16 AĞUSTOS SON

16 Ağustos'a kadar devam edecek olan başvuru sürecinde istenen belgeler arasında başvuru dilekçesi, tüm diplomalar ve öğrenim duruma belgeleri ile birlikte T.C kimlik belgesi, 3 adet fotoğraf, adliyeye sicil belgesi ilgili atama ilkelerine dair belgelerin yer alması gerekiyor. Öte yandan her kadro için hangi belgelerin isteneceğini de akademik personel alım ilanında detaylıca belirtilmiş bulunuyor.

Akademik kadro genişlemesi ile alakalı olarak 2 Ağustos’ta başvuruların başlaması adına yayınlanan ilanlar Adıyaman Üniversitesi, İnönü Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak açıklanmış bulunuyor. Adıyaman Üniversitesine 39 öğretim üyesi alınacak iken İnönü Üniversitesi'ne 33, Katip Çelebi Üniversitesi'ne 41 ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne 66 öğretim üyesi alınacağı belirtilmiş bulunuyor. İşte alınacak olan personel ve anabilim dalları 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ:

ÜNİ

İNÖNÜ

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

KÇ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

TLL

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