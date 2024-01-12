4A 4B 4C emeklilerine sürpriz zam formülü! 7500 TL maaş alanlara ek zam yolda!

Türkiye'de 2024 yılının ilk 6 ayında, memur emeklileri yüzde 49.25, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 37.57 oranında zam alacak. Bu önemli gelişme, emekli maaşları üzerindeki etkilerini beraberinde getiriyor.

Yapılan zamla birlikte en düşük memur emekli aylığı 9.876 liradan 14.741 liraya yükseldi. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşlar halen 7.500 TL düzeyinde devam ediyor. Meclis düzenlemesi ile birlikte, Ocak-Haziran döneminde en düşük emekli maaşının 10.000 ila 11.500 TL arasına çekilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli taban maaşı düzenlemesi için talimat verdiği ve hızlı bir düzenleme planlandığı belirtiliyor. SGK uzmanı, kök maaşı 4.500 TL olan bir emekliye yüzde 100 zam yapılsa bile maaşının 9.000 TL'ye çıkacağını tahmin ediyor. Bu bağlamda, kök maaşların kategorize edilmesi ve ayrı ayrı zam yapılması öneriliyor.





Emekli aylıklarındaki artışlar ve en düşük emekli maaşı konusundaki resmi düzenlemeler, önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkarken, bu sürecin Meclis kapalıyken Bakanlık düzeyinde hızlı bir şekilde ilerletileceği vurgulanıyor.

Ödeme tarihlerine dair bilgiler de paylaşıldı. SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli maaşı ödemelerini alıyor. Ancak kök maaş ve taban maaşı zammı düzenlemesinin yetişmemesi durumunda, ödemelerin Şubat ayının ilk günlerinde ek bir ödeme tarihi belirlenerek gerçekleştirilmesi de olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor.



Emekli aylıklarındaki bu artışlarla birlikte, toplumun geniş kesimini ilgilendiren konulardan biri olan emekli maaşlarındaki değişimler, ekonomik açıdan da önem arz ediyor. Emeklilerin maaşlarındaki iyileştirmeler, emeklilik sistemlerine bağlı milyonlarca vatandaşın mali durumunu etkileyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşlar hala tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle ocak-haziran döneminde beklentiler, en düşük emekli maaşlarının 10.000 ila 11.500 TL arasına çekilmesi yönünde şekilleniyor. Ancak bu değişikliklerin Meclis düzenlemelerine bağlı olduğu ve resmi düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtiliyor.