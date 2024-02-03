4A 4B 4C emeklisine ek ödeme! 6-7 Şubat 09.00'da hesaplarınızı kontrol edin

Emekliler için önemli gelişmeler mevcut. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında ek ödemeler için tarih verildi.

4A 4B 4C emeklisine ek ödeme! 6-7 Şubat 09.00'da hesaplarınızı kontrol edin
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2024 yılının emekli yılı olması adına başlatılan çalışmalar devam ediyor. Asgari ücrete yüzde 49,11'lik zam yapılamsı akabinde TÜİK açıklaması sonrasında memur maaşı da yüzde 49,25 olarak şekillenmişti. Emekli maaşının ilk taban zammı olan enflasyon zammı yüzde 37.57 olarak açıklanırken, refah payı olarak da yüzde 5 ekleme yapılmış ve bu uygulama ile emekli maaş zammı 42,6'ya yükselmişti. EMeklinin nabzını arttıran zam oranında en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkmıştı. Ancak Bakan Işıkhan tarafından yüzde 5'lik refah zammına artı zam ekelemesi yapılacağı müjdesi verilmiş ve zammın memur maaş zammına eşitleneceği açıklanmıştı. Resmi Gazete'de emekliye yüzde42.6'lık zam onayının karara bağlanması akabinde maaş tarihlerinde ödemeler yapılmıştı. Yüzde 49,25'ten kalan zam farklarının ne zaman emekliye ulaşacağı ise merak konusu olmuştu. 

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Zamlı maaşların mecliste onaylanması akabinde Resmi Gazate'de yayımlanması beklenmeye başladı. 3 Şubat tarihli Resmi Gazete'de emekli maaş zammı onaylandı. Yayımlanan genelge sonrasında ise zamlı emekli maaşlarının ne zaman hesaplara aktarılacağı merak edilmeye başlandı. Resmi Gazete'de alınan karar ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkı ödemeleri için tarih belli oldu. 

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EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye yapılan ek zam ödemeleri Şubat ayının ortası gelmeden hesaplara aktarılacak. Uzmanların hesaplamalarında Şubat ayı maaşlarında yatırılacağı tahminleri sunulurken, yapılan açıklama doğrultusunda 7 Şubat tarihinde ek ödemeler emeklinin hesabında olacak. 

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BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Emekliye yapılan ek zam ile alakalı açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; ödeme tarihlerini de belirtti. Işıkhan tarafından yapılan açıklamada SSK emeklileri için 6 Şubat’ta, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat’ta hesaplara aktarılacağı belirtildi. Bakan Işıkhan tarih verdiği açıklamasında "Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Ödemeler; SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek" dedi. Fark ödemelerinizi maaşınızı aldığınız bankadan ya da PTT şubelerinden temin edebilirsiniz. 

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