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4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Ağustos ayı kampanyaları özellikle de emekli için oldukça dikkat çekici olacağa benziyor. Kamu bankası devi tarafından başlatılan kampanyada emekliyi 1500 TL geri iade fırsatı bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:16
4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Bankalar Ağustos ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Her kesimi ilgilendiren kampanyalar olduğu gibi kesme göre değişkenlik gösteren kampanyalar da oldukça dikkat çekiyor. Emekli maaşlarına refah payı zammının yapılmadığı ve sadece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlendiği zam açıklaması ve uygulaması Temmuz ayında devreye alındı. Bu kapsamda maaşlarında alım gücü sağlayamayan emekli, kendisine sağlanan ek ödemeleri yakından takip ediyor. Bankalar tarafından ay ay açıklaması yapılan, başlatılan kampanyalar emekli kesim için hayat kurtarıcı olabiliyor. Alım konusunda yapılacak olan alışverişlere geri ade fırsatı sunan bankalar, emeklinin yakın metrajında yer alıyor. 

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Uzun zamandır emekli bankası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve kampanyaları ile oldukça dikkat çeken Ziraat Bankası, bankkart avantajlarını Ağustos ayı için de devreye aldı. Bankkart kullanıcısı emekliyi Ağustos ayında 1500 TL'ye varan geri iade fırsatı bekliyor. Ziraat Bankası’na ait olan Bankkart avantajları devam ediyor. Emekli müşterilerine yönelik özel bir kampanya hazırlayan banka,kampanya geçerlilik süresiini de 31 Ağustos olarak belirledi. Bu kapsamda kampanyaya başvuru yapılması ve belli başlı şartların karşılanması durumunda 1500 TL'ye varan iade fırsatı sunuluyor. 

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Bankkart kullanıcısı emeklinin sadece başvuru yapması akabinde belirlenen sektörlerde alışveriş yapması durumunda, alışveriş başına geri iade fırsatından faydalanacağı ve toplamda 1500 TL geri iade alacağı kampanya market sektöründe geçerli olacağı belirtildi. Kampanya kapsamında harcama yapmadan önce kayıt zorunluluğu mevcut iken Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr adresi veya kısa mesaj yoluyla başvurular tamamlanabiliyor. 

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HARCADIKÇA KAZANDIRAN KAMPANYA

Market sektöründe geçerli olan kampanyada bankkart anlaşmalı her markette yapılan alışverişler geçerli oluyor. Her 750 TL ve üzeri alışverişte 75 TL Bankkart Lira kazanma hakkına sahip olan emekli toplamda 10 alışverişte toplam 1500 TL bankkart lira kazanabiliyor.  Kampanya, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan tüm Bankkart müşterilerine özel olarak sunulmaktadır.

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