4A, 4B, 4C'Lİ DİKKAT: SGK'dan 3 emekli maaşı destek! Sadece o emekliye verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uzun zamandır ödenen ancak pek de bilinmeyen nakit avans fırsatı tekrardan gündeme çıktı. yeni emekli olan vatandaşlara yönelik avans imkanı sunan SGK tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada detaylar daortaya çıkmış bulunuyor.

Devam eden program kapsamında yeni emekliler, belli şartları taşıması durumunda asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecekler. Daha önce sadece emekli maaşı bağlanmamış olanlara sunulan bu imkan, yeni düzenlemeyle tüm emeklileri kapsayacağı belirtildi. Emekli olmuş ancak henüz maaş alamamış tüm emeklileri kapsayan bu destek sayesinde maaşını beklediği süre içerisindeki maddi zorluklar ortadan kalkmış olacak.





EMEKLİYE SGK'DAN NAKİT AVANS

Emekliye sağlanan destekler kapsamı genişliyor. SGK tarafından sağlanan nakit avans desteğinde SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşlarının 3 katına kadar avans talep edebilecekler. Emekli balvurusu yapıp, onay alması sürecinde geçen zaman içerisinde herhangi bir geliri olmayan ve henüz maaşı bağlanmamaış olan emekliye sağlanacak olan bu destek ile bu süreç içerisinde mevcut maddi sorunların çözülmesi hedefleniyor. Bu destek ile birlikte emekliler temel ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanmak zorunda kalmayacaklar.

Konu ile alakalı SGK tarafından alınan kararda emekli maaşı başvurusu sonrasında 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli avans fırsatından faydalanacak. Emeklilik başvurusu yapılmış ve 90 gün geçmiş olmasına rağmen maaş bağlanmamış emekliyi ilgilendiren bu kararda bir kurula ise SGK'ya borcu olmaması gerekiyor.

SGK'nin ilgili birimlerinden ya da edevlet üzerinden tamamlanabilen işlemler akabinde ihtiyaç olunan tutar kadar avans SGK tarafından sağlanacak. Ay ay maaşlardan yüzde 25 kesinti yapılarak desteğin geri ödemesi sağlanacak.