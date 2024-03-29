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4A, 4B, 4C'liye yapılmayan yapıldı! 12.000 TL promosyona ek 1250-3000 TL+ 2500 TL ek ödeme çıktı

Emekliye bankalar tarafından müjdeler verilmeye devam ediyor. Kamu bankaları sonrasında özel bankalarda olaya el attı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:51
4A, 4B, 4C'liye yapılmayan yapıldı! 12.000 TL promosyona ek 1250-3000 TL+ 2500 TL ek ödeme çıktı

Kamu bankaları tarafından emekli promosyonlarına yapılan zam akabinde geçtiğimiz gün SGK ile anlaşılması sonucunda bankaların büyük çoğunluğu promosyon tutarlarında artış yoluna gitti. Kimi bankalarda SGK ile anlaşılan tutarlar, diğer bankalara göre daha yüksek seyrederken, kimi bankalarda da bu durum ek ürün koşulu ile fazlalaştırıldı. Emekli promosyonlarının Nisan ayının sonuna kadar açık olan başvurularda 17.500 TL'ye kadar çıkarıldığı gözlemlendi.

Öte yandan ölüm maaşı alan bireyi de ilgilendirmeye başlayan promosyonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında hareketlenmeye başladı. Kamu bankalarında yapılan promosyon güncellemeleri akabinde özel bankalarda harekete geçmiş bulunuyor. Çoğu özel banka maaş dilimleri ile birlikte promosyon tutarlarını tıpkı kamu bankalarındaki gibi güncellerken, kimi bankalarda artı alışveriş ya da hizmet satın alımı karşısında ya da otomatik fatura talimatı ile referans olma şartı gibi kampanyalarla daha fazla ödüyor. 28 Mart'ta başlayan promosyon ödemelerinin 30 Nisan'a kadar devam edileceği belirtilirken ülke genelinde en yüksek tutar olan 17.500 TL promosyon zammı Akbank tarafından yapılmış bulunuyor.

zam

17.500 TL EMEKLİ PROMOSYONU

Taahhüdü biten ya da herhangi bir banka ile taahhüt imzalamayan emekliler seçtiği banka aracılığı ile tam emekli promosyonu ödemesi alabilecek iken taahhütü sürenler yeni bankadan alacak promosyon tutarının daha önceki kalan tutarının iade edilmesi sonrasında hesaplanacak.

EMEKLİ MAAŞINI TAŞIMA ŞARTI

Emekli maaşını şartına e-devlet üzerinden başka bankaya taşınabilecek iken öteki bankada kalan taahhüt süresinin ödenecek olan tutarı bankaya geri teslim edilecek. Akabinde yeni bankanın mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden de başvuru yapılarak promosyon işlemleri tamamlanabilecek. Alınan promosyon tutarının 36'ya bölünmesi ile ay ödeme sayısı ortaya çıkacak. Buna istinaden davetin bitmesine kalan ay sayısı ile çarpılan tutar bankaya iade edilecek

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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK'lı birey emekli maaşına Akbank'tan alması durumunda 15.000 TL'ye para promosyon ödemesine ek olarak 2500 TL chip para fırsatından da faydalanma imkanı sağlayacak. 5 yeni otomatik fatura talimatı kampanyasında talimat başına 500 TL yapılan ödemede toplamda 2500 TL chip para imkanı sağlanacak iken SGK promosyon tutarına ek promosyon tutarı ile toplam ödeme 15.000 TL olacak. Chip para kampanyasına dahil olan emekli 17.500 TL ek ödeme alacak

SGK ile varılan promosyon tutarı anlaşmasında 5000 TL ile 12.000 TL arasındaki ödemeye imza atılırken banka tarafından sağlanacak olan ilk promosyon tutarı ise 1250 TL artı 3000 TL olarak şekillenecek olacak. Buna ek olarak ise 2500 TL'ye varan chippara fırsatından faydalanabilecek

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