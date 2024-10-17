5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Geçtiğimiz sene Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemelerinin üzerinde tam 1 sene geçti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle 2023 yılında kimi kesim emeklilere tek seferlik ödeneceğe belirtilen ve sonrasında alınan tepkiler karşısında tüm emeklinin hak sahibi olduğu Cumhuriyet ikramiyesi 2024 yılında verilecek mi? Sorusunun yanıtına gözler çevrili bekliyor. Peki emekliye 5.000 TL cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi? Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapılan bu ödeme, emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Peki, bu yıl aynı mutluluk yaşanacak mı? İşte detaylar..

Emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, geçen yılki 5000 TL'lik ikramiyenin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını büyük bir merakla bekliyor. Konu ile alakalı gözler hükümetten gelecek olan açıklamaya çevrili beklerken gelişmeler yakından takip ediliyor.

29 Ekim Cumhuriyet İkramiyesi 2024 verilecek mi?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle sunulan 5000 TL'lik bayram ikramiyesi, emekliler için önemli bir maddi destek olmuştu. Ancak bu yıl için emeklinin meraklı bekleyişi hala devam ediyor. Emeklinin Cumhuriyet İkramiyesi beklentisi devam ediyor

Geçtiğimiz sene sadece çalışmayan emekliye verileceği belirtilen ve ay sonunda ödenen CUmhuriyet İkramiyesi, toplum arasında kargaşa çıkartmış iken, sonrasında alınan karar doğrultusunda çalışan emekli de bu hakka sahip olmuş ve Kasım ayı başında ikramiye ödemeleri tamamlanmıştı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, tarafından sunulan talepte, Cumhuriyet İkramiyesinin her sene verilmesi gerekliliği belirtilirken, hükümet tarafından herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Tokgöz, "Bu ikramiye, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek ve onların daha mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacaktır." Dedi.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER HÜKÜMETTE

Şu an itibarıyla hükümetten, emeklilere yönelik 29 Ekim ikramiyesiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. 29 Ekim yaklaşırken, emeklilere yapılacak olan ikramiye ödemesi hakkında resmi bir açıklama bekleniyor.