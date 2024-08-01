81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Kamu bankası devi olarak bilinen Ziraat Bankası personel alımı ile alakalı son dakika açıklama ve uyarıda bulundu. Ziraat Bankası memur olarak çalışmak üzere 81 il genelinde personel alımı yapacağını ve istihdam sayısının da 770 personel olacağını belirtti. Yeni mezun, deneyimli eleman fark etmeksizin yapılacak memur alımı ile alakalı olarak başvuruların yarın başlayacağı ve 2 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtildi. Uzun yıllardır sektörde lider konumda bulunan Ziraat Bankası farklı departmanlarda görev yapma imkanı sağlayacak olan alım ilanı bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir adım niteliği taşıyacağa benziyor.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada personel alımına yönelik başvuru sürecinin 2-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacağı belirtildi. Belirlenen süre içeriisnde başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlanması konusunda banka tarafından uyarı yapıldı. Başvuru sürecine dair bazı kritik bilgiler ile alakalı olarak resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru şartları ve süreci şu şekilde belirtildi.





Başvuru Tarihleri: 2 - 19 Ağustos 2024

Başvuru Yeri: Ziraat Bankası’nın resmi web sitesi

Gerekli Belgeler: Kimlik fotokopisi, diploma ve varsa iş deneyim belgeleri

ZİRAAT BANKASI ALIM YAPILACAK OLAN POZİSYONLAR

Ziraat Bankası personel alımı ile alakalı yaptığı açıklamada 770 personelin çeşitli pozisyonlarda çalışacağını belirtti. Adaylar, aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine başvurarak kariyerlerine Ziraat Bankası bünyesinde devam etme imkanı bulabilecekler:

Ziraat Bankası Memur Alımı ilanında banka içinde çeşitli memur pozisyonlarında görevlendirileceği belirtildi. Ziraat Bankası İşçi Alımı ilanında ise fiziksel gücü destekleyen pozisyonlar mevcut. Banka Servis Görevlisi olarak ise iletişim alanında alım sağlanacak ve Müşteri hizmetleri ve destek birimlerinde görev yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURACAK

Ziraat Bankası personel alımı ile alakalı olarak yapılan açıklamada İlgili bölümlerden mezun olan, Ekip çalışmasına yatkın olan ve Bankacılık sektörüne ilgi duyan herkesin başvuru yapabileceği belirtildi.