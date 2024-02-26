Acil nakit ihtiyacı olanlara 36 ay vadeli kredi kampanyası! Eşten dosttan borç istetmeyecek

Bankaların kredi kampanyaları peş peşe gelmeye devam ediyor! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

36 AY VADELİ KREDİ KAMPANYASI

Son dönemlerde vatandaşların ekonomik sıkıntıları günden güne artmaya devam ederken bankaların kredili kampanyaları da yakından takip ediliyor. Bankalar müşterilerine özel sık sık kredi kampanyaları başlatıyorlar. İhtiyaç kredileri kapsamında müşteriler başvuruları onaylandıktan sonra ödemelerini anında alabiliyor ve 36 ay vadeli olarak geri ödeme yapabiliyorlar.





Bankalar son dönemlerde müşterilerine uygun faiz oranları da sunmaya devam ediyor. 10 bin TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak veriliyor ve faiz oranları bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Birçok banka mobil uygulama üzerinden ilk kez banka müşterisi olanlara özel uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi ödemesi yapıyor. İhtiyaç kredisi başvurularınızı bankaların şubelerine gitmenize gerek kalmadan dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapabilir ve çekebileceğiniz kredi limitlerini öğrenebilirsiniz.