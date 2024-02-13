Acil paraya sıkışanlar o bankanın yolunu tutacak! Düşük faizle 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Garanti Bankası, Türkiye genelindeki nakit ihtiyaçlarına pratik bir çözüm sunan özel bir ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Yeni kampanya, vatandaşlara cazip avantajlar ve özel fırsatlar sunarak dikkat çekiyor. İhtiyaç kredisi kampanyasının detaylarına göz atalım.

Türkiye genelindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için Garanti Bankası tarafından özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında, müşterilere 24 ay vadeli özel avantajlar sunulacak. İhtiyaç kredisi kampanyasının detayları vatandaşları sevindirecek nitelikte.

Garanti Bankası, müşterilerine özel ihtiyaç kredisi kampanyasıyla 36 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Bu vade seçeneği, 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri için geçerli olacak. 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredi talepleri için ise müşterilere 24 ay vadeli bir kredi imkanı sunulacak. Ancak, müşterilerin 100.000 TL'yi aşan kredi taleplerinde vade süresi 12 aya kadar düşecek.





Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvuru sürecini kullanıcı dostu bir şekilde tasarladı. Müşteriler, başvurularını Garanti Bankası'nın internet web şubesi veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Ayrıca, geleneksel başvuru yöntemlerini tercih edenler için başvurular Garanti Bankası şubelerinden de alınacak.

Banka, kampanya kapsamında müşterilerine 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek. Maliyet hesaplamalarına göre, aylık %3.78 faiz oranıyla 24 ay vadeli olarak kullanılacak 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi için müşteriler aylık 7.186 TL taksit ödeyecek. Toplamda iki yıl sonunda ödenecek tutar ise 172.000 TL olacak, bu miktarın 72.000 TL'si faiz olarak hesaplanacak.

Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla ekonomik anlamda rahat bir nefes almak isteyenlere destek olmayı amaçlıyor. Kampanya, bankanın müşteri dostu yaklaşımını ve finansal çözümlerdeki esnekliğini vurguluyor.