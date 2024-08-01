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Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Hem ailesine yük olmak istemeyen hem de eğitimini en verimli şekilde geçirmek isteyen her öğrenciye açık olan burs başvurularında hanenin maddi gelirinin ön planda olacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:01
Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci heyecanla süreci yakından takip ediyor. Hangi üniversiteye gideceği ve hangi bölümde eğitimini tamamlayacağı ile alakalı olarak sonuçlar yavaş yavaş şekillenirken, hayat koşulları maddi imkansızlıklar ile okuması zorunlu olan öğrencileri zorlayacağa benziyor. Bu şartlar karşısında öğrencinin ezilmemesi ve öğretim hayatına devam edebilmesi adına hükümet tarafından bir çok destek sağlanırken, belediyeler tarafından da bir çok destek imkanı açıklaması gün gün yapılmaya devam ediyor.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında bir çok belediye gençlere yeni destek ve burs imkanı sağlayacaklarını belirtirken, konu ile alakalı olarak gerekli şartları taşıyan öğrencilere her ay belli tutarda destek ödemesi yapılacağı açıklamaları süregeliyor. Son olarak Bartın Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belli başlı şartları taşıyan öğrencilere aylık burs ödemesi yapılacağı açıklandı. Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya tarafından kamuoyuna sunulan bilgilendirmede belediyenin eğitim alanında yeni adımlar atacağı ifade edildi.

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BARTIN BELEDİYESİ BURSU

Bartın Belediyesi tarafından yapılan açıklamada üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilere aylık 1000 TL burs ödemesi yapılacağı belirtilirken, 250 öğrencinin bu destekten faydalanacağı ifade edildi. Öğrencilerin maddi sıkıntılar yaşamadan eğitimlerini tamamlayabilmesi adına sağlanacak olan bu burs ödemesi ile alakalı olarak Başkan Yalçınkaya tarafından yapılan açıklamada Bartın’ın geleceğine de bu sayede yatırım yapıldığı ifade edildi.

BURS BAŞVURUSU AĞUSTOS’TA

Bartın Belediyesi yetkileri, üniversite öğrencisine verilecek olan aylık 1000 TL burs ile alakalı olarak başvuru sürecinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağını belirtirken, burs başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin, Bartın Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden işlemlerine devam etmesi gerekliliği bildirildi.

Hem ailesine yük olmak istemeyen hem de eğitimini en verimli şekilde geçirmek isteyen her öğrenciye açık olan burs başvurularında hanenin maddi gelirinin ön planda olacağı belirtildi.

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