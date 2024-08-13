Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Renault Ağustos ayı kampanyaları açıklanmaya devam ediyor. Günümüzde gerek sıfır gerekse de 2. el araçlarda fiyatlar kat be kat artarken, vatandaşın araç almasını zorlaştıran diğer bir durumda taşıt kredisi faizlerinin hat safhada yükselmesi olarak biliniyor. Araç satın almak isteyen vatandaş durum bu iken bankalarda eli boş çıkabildiği gibi bütçesini sarsabilecek faizlerle karşı karşıya kalıyor. Bankaların yanı sıra araç markalarından ay ay yeni kampanyalar açıklanırken, en dikkat çekicileri sıfır araç indirimleri ve faizsiz kredi imkanları olarak biliniyor.

Ülkemizde her daim en çok tercih edilen araç markaları arasında yer alan Renault, KOBİ ve serbest meslek sahiplerine yönelik sunduğu yeni kampanyasıyla sektöre damga vuracağa benziyor. Ağustos ayında fiyat indirimlerinin yanı sıra faizsiz kredi imkanları da tercih edilebilirliği arttırıyor.





Özellikle de işletme sahiplerine önemli bir maddi imkan sunan Renault, mevcut araç filosunu güncellemeyi düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak karşısına çıkıyor. Şirket, hafif ticari araç ailesinin tüm modellerinde geçerli olmak üzere, 200.000 TL'ye kadar krediyi 12 ay vade ve %0 faizle sunuyor.

Renault’tan KOBİ ve Serbest Meslek Sahiplerine Ağustos Müjdesi

Ağustos ayında başlatılan kampanya kapsamında KOBİ ve Serbest Meslek Sahiplerine büyük imkan sağlanırken, özel indirim fırsatları da alıcıları bekliyor.

200.000 TL Kredi, 12 Ay Vade ve %0 Faiz İmkanı ile

Renault Finans tarafından düzenlene bu kampanyada, 200.000 TL'ye kadar kredi kullanabilme imkanı sunulduğu açıklandı. 12 ay vade ile %,0 faiz oranı ile aylık ödemeler 16.868 TL’ye tekabül ederken, gerek bireysel gerekse de ticari olarak büyük avantajları da beraberinde getiriyor. 31 Ağustos 2024'e kadar devam edecek kampanyasına Renault hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri dahil edilirken, Kangoo, Trafic, Express ve Master gibi modeller, ihtiyaçları karşılmayı hedefliyor.

Kampanyada –n faydalanabilmek adına sahip olunması gereken şartlar, Renault resmi internet sitesinde yer alıyor. Bu kapsamda araç almak isteyen kişilerden vergi levhası isteniyor.