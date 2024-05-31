Aile Bakanlığı son noktayı koydu! Tüm destekler Haziran sonu bitiyor

2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından m müjde olarak sunulan Aile Destek Paketi, 1 senelik program olduğu belirtilmişti. 2023 yılı Temmuz ayında biteceği ön görülen program ile alakalı olarak Haziran ayında verilen müjde de 1 sene daha uzatılma kararı alındığı belirtildi. 1250 TL aile Destek Programının Haziran 2024 yılı ödemeleri akabinde son bulacağı açıklanırken, son ödemelere sayılı günler kala hak sahibi birey programın uzatılıp uzatılmayacağını merakla araştırıyor. Peki Aile Destek Programı bitti mi? Aile Destek programı uzatıldı mı? İştr detaylar...





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödemeler arasında yer alan Aile Destek Programı, vatandaşların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan önemli bir devlet desteği olarak biliniyor. Program kapsamında belli şartları taşıyan haneler ay ay destek ödemesini alıyor. Programın amacı ise dezavantajlı kesimin refahını sağlamak olurken, günlük yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

HAZİRAN AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ

2024 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemelerine yönelik son bilgiler, vatandaşların merakla beklediği konular arasında yer almaya devam ediyor. Program kapsamında sağlanan destek ödemeleri haneye giren gelire göre değişkenlik gösterirken, söz konusu destekte hanede yaşayan birey sayısı da önem arz ediyor. Haziran ayında Aile Destek ödeme tarihi araştırması şimdiden yapılmakta iken destek ödemesinin ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılması tahmin ediliyor. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan devlet destekleri ile alakalı olarak tutar ve tarih açıklamaları bakanlık tarafından kamuoyuna sunulurken, Haziran ayı ödemeleri ile alakalı açıklamalar da merakla bekleniyor.





Program kapsamında aylık sağlanan destek ödemelerinin belli bir zaman içerisinde devam edeceği belirtilirken, Haziran ayında yapılacak olan son taksit ödemesi ile programın biteceği belirtilmiş bulunuyor. 2 senedir devam eden destek programı kapsamında haneye giren maaşa göre tutarlar 850 TL ile 1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Temmuz ayında herhangi bir ödeme yapılmayacağı ve söz konusu destek programının sona ereceği belirtilmiş bulunuyor