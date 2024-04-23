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Akaryakıt fiyatlarında Son Dakika değişikliği: Sürücüler uzun zamandır bunu bekliyordu

Sürekli dalgalı olarak seyreden akaryakıt fiyatları, sürücüyü evden çıkmadan sürekli güncel fiyatları takip etmesine mahal veriyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 15:04
Akaryakıt fiyatlarında Son Dakika değişikliği: Sürücüler uzun zamandır bunu bekliyordu

Sürekli dalgalı olarak seyreden akaryakıt fiyatları, sürücüyü evden çıkmadan sürekli güncel fiyatları takip etmesine mahal veriyor. Yaşanan küresel olaylar, kur artışı gibi olaylardan etkilenen Brent Petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da anında yansımaya devam ediyor. Piyasadaki gerginliğin bitmesi ile birlikte düşüşe geçen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarının da düşmesini sağlıyor. Bu gelişmeye paralel olarak, motorinde 25 Nisan Perşembe gününden itibaren indirim bekleniyor.

MOTORİNE İNDİRİM

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre o tarihe kadar bren petrolde herhangi bir patlama yaşanmaması durumunda 1 TL'nin üzerinde indirim bekleniyor. 

ZAM

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Ayın 25'i itibari ile yaşanacak olan düşüş ile birlikte güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Bu indirimle birlikte, İstanbul'da (Avrupa) motorinin litresi 40 lira 78 kuruşa, İzmir'de 41 lira 89 kuruşa, Ankara'da ise 41 lira 64 kuruşa satılacak olması öngörülüyor. 

PEKİ BENZİNE İNDİRİM OLACAK MI?

25 Nisan'da motorine uygulanacak olan indirimin, benzin fiyatlarına yansıtılmayacağı öngörülüyor. 23 Nisan itibarıyla benzinin litresi İstanbul'da (Avrupa) 43 lira 58 kuruştan depolara girerken bu tutar  İzmir'de 44 lira 68 kuruş olmakla birlikte Ankara'da 44 lira 42 kuruşa depoları dolduruyor.

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMASI

Akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığı konusu gündemdeki yerini koruyor. ümrüksüz rafineri fiyatı, ÖTV, EPDK payı ve KDV'nin hesaplanmasıyla oluşan fiyatlar, Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenmesinde Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru üzerinden sonuca ulaşıyor. 

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Akaryakıt fiyatlarında Son Dakika değişikliği: Sürücüler uzun zamandır bunu bekliyordu

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