Akaryakıt zamlarına dur deyin: Bankkartlılar aldıkça kazanıyor

Güncel akaryakıt fiyatları yola çıkmaya hazırlanan vatandaş tarafından gün gün merakla araştırılıyor. Yeni yıl vergi zammı uygulaması sonrasında petrolün varil fiyatında yaşanan artış, vatandaşın cebinden akaryakıta daha fazla ödeme yapmasına mahal verirken, bankaların sunduğu kampanyalar bir nebze de olsun kurtarıcı olabiliyor. Bankalar zaman zaman benzin istasyon şirketleri ile ortaklaşa düzenlediği kampanyalarda geri ödeme imkanı sağlayabiliyor. Belirli şartı taşıyan müşteri tekrardan akaryakıt almak üzere geri ödeme kazanabiliyor. Son akaryakıt kampanyası sunan banka Ziraat Bankası olarak karşımıza çıkıyor. M-Oil ile bankanın yaptığı anlaşmada 175 TL'ye varan bedava akaryakıt kampanyası devam ediyor.





ZİRAAT BANKASI AKARYAKIT KAMPANYASI

Ziraat Bankası resmi internet sitesinde yer alan M-Oil anlaşması kapsamında Ocak ayı başında başlayan kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceği ön görülürken, farklı günlerde 750 TL ve üzeri 4’üncü akaryakıt ya da otogaz alışverişine 175 TL geri ödeme sunuluyor.





Ziraat Bankası akaryakıt kampanyasına dahil olunabilmesi için hem bankamatik hem de kredi kartı özelliği olan bankkart sahibi olmak yetiyor. 'MOIL' yazıp 4757'ye SMS göndermek bedava akaryakıt kampanyasına katılım sağlama şartının tamamlanması sağlıyor. Müşteri odaklı olarak başlatılan kampanya kapsamında her müşteri 175 TL'ye kadar geri ödeme alabileceği belirtilirken, hak kazanılan bu tutarın yine M-Oil'de bedava akaryakıt ya da otogaz alımlarında kullanılacağı belirtilmiş bulunuyor.