DOLAR
34,74 -0,05%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.960,68 -0,13%
BITCOIN
3.563.992,51 -3,74%

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Son günlerde adeta bir roller kostera binmiş edasıyla dalgası seyreden akaryakıt fiyatları ile alakalı bir haber daha duyurulmuş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:56
Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Akaryakıt fiyatlarında dalgalı süreç devam ediyor. Gerek mazot gerekse de benzin fiyatları, küresel olayların etkisi ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan nasibini alırken kimi zaman artış kimi zaman da indirim müjdesi veriliyor. Özellikle de son günlerde adeta bir roller kostera binmiş edasıyla dalgası seyreden akaryakıt fiyatları ile alakalı bir haber daha duyurulmuş bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarının bu değişkenliği sürücünün her sabah akaryakıta indirim var mı? Akaryakıta zam var mı? Sorularının yanıtını araştırmaya iterken, gece saatleri itibari ile geçerli olacak olan indirim müjdesi verildi.  

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

BENZİNE İNDİRİM GELDİ 

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ardı ardına gelen zamların akabinde, sürücülere müjde gibi bir haber geldi. Gece yarısı itibariyle benzine 97 kuruşluk indirim yapılacağı ifade edildi. Sektörden yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle benzinin litresi, şehir merkezlerine göre 42-43 lira bandına geriledi. 

18 Kasım’da benzin fiyatlarına gelen 62 kuruşluk indirim, ardından 23 Kasım'da motorin fiyatlarına eklenen 1 lira 25 kuruşluk zam ve son olarak 28 Kasım’da benzine gelen 74 kuruşluk artış, sürücülerin kafasını karıştırmaya devam ederken son olarak alınan indirim kararı da sevindirdi.  

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalı seyrin temel sebebinin petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler olduğu bilinirken, son dönemde yaşanan küresel gelişmeler ve arz-talep dengesindeki değişmeler, petrol fiyatlarını etkileyerek dolaylı olarak akaryakıt fiyatlarını da belirliyor.  

 

 

 


İLGİLİ HABERLER

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek
2
Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı
3
Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu
4
Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor
5
Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!
6
Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı
7
2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var