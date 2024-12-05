Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Akaryakıt fiyatlarında dalgalı süreç devam ediyor. Gerek mazot gerekse de benzin fiyatları, küresel olayların etkisi ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan nasibini alırken kimi zaman artış kimi zaman da indirim müjdesi veriliyor. Özellikle de son günlerde adeta bir roller kostera binmiş edasıyla dalgası seyreden akaryakıt fiyatları ile alakalı bir haber daha duyurulmuş bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarının bu değişkenliği sürücünün her sabah akaryakıta indirim var mı? Akaryakıta zam var mı? Sorularının yanıtını araştırmaya iterken, gece saatleri itibari ile geçerli olacak olan indirim müjdesi verildi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ardı ardına gelen zamların akabinde, sürücülere müjde gibi bir haber geldi. Gece yarısı itibariyle benzine 97 kuruşluk indirim yapılacağı ifade edildi. Sektörden yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle benzinin litresi, şehir merkezlerine göre 42-43 lira bandına geriledi.

18 Kasım’da benzin fiyatlarına gelen 62 kuruşluk indirim, ardından 23 Kasım'da motorin fiyatlarına eklenen 1 lira 25 kuruşluk zam ve son olarak 28 Kasım’da benzine gelen 74 kuruşluk artış, sürücülerin kafasını karıştırmaya devam ederken son olarak alınan indirim kararı da sevindirdi.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalı seyrin temel sebebinin petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler olduğu bilinirken, son dönemde yaşanan küresel gelişmeler ve arz-talep dengesindeki değişmeler, petrol fiyatlarını etkileyerek dolaylı olarak akaryakıt fiyatlarını da belirliyor.



