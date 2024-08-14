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Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Yeni promosyon açıklaması Akbank tarafından yapıldı! 36.800 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:24
Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Senelerdir bankalar maaş müşterisi kazanabilmek adına promosyon adı altında ödül mahiyetinde ödemeler yapıyor. Emeklilerin yakından takip ettiği Promosyon ödemeleri ile alakalı başvurular bizzat yapılırken, çalışanlarda durum biraz farklı seyrediyor. Çalışılan kurum, kuruluş ya da özel sektörün yetkilileri ile bankalar arasında düzenlenen ihaleler neticesinde en yüklü ödemeyi yapan banka kazanan olurken, ödül olarak çalışana belirlenen tutarda promosyon ödeniyor. 

2024 yılında promosyonlar ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mart ayında emekli promosyonlarında ilk artış kamu bankaları tarafından yapılmıştı. 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişkenlik gösteren bu ödemelere özel bankalar da dahil olmuş ve tutarlar 18 bin liraya kadar yükselmişti.  Emekli promosyona ek olarak kampanya kapsamında en fazla ödeme veren ve en fazla refahı sağlayan banka ile anlaşma sağlarken, çalışanlarda da tutarlar 2024 yılı boyunca artışına devam etti. 

TL

AKBANK PROMOSYONU

Seçim senesi olması sebebiyle belediye çalışanlarına zam ve promosyon vaatleri en yüksek oranda verilmeye devam ediyor. Başkan adaylarının vaatlerini tutmaya devam ettiği şu günlerde gün gün yeni açıklamalar yapılıyor. Son promosyon açıklaması Didim Belediyesi tarafından yapıldı. Düzenlenen ihaleye bir çok banka dahil olurken, en fazla tutarı açıklayan Akbank kazanan banka oldu. 

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

2024 BELEDİYE PROMOSYONLARI

Didim Belediyesi çalışanlarını yakından ilgilendiren ve düzenlenen ihale 357 personel için geçerli olurken, Akbank ile sağlanan mutabakatta tutar 36.800 TL olarak belirlendi. Didim Belediyesi'nin bu yüksek tutardaki promosyon anlaşması, diğer kurumlarda çalışanların da beklentilerini arttıracağa benziyor. Maaş promosyonlarının yanı sıra, emekli promosyonları da gündemde yer almaya devam ediyor. Bankaların rekabet ortamına dahil olmasını sağlayan promosyon ödemeleri ile alakalı revizeler gün gün sunuluyor. 

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