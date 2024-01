Akbank müşterisine yok artık dedirtecek kampanya! 15.000 TL SMS'ye karşılıksız ödenecek

Bankalar yeni yılda yeni müşteri sloganı ile arka arkaya kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Yeni müşteri olunmasının önünü açan ve dijitalliğe geçiş aşamasında mobil uygulama kullanımını arttırmak amacıyla düzenlenen kampanyalarda geri ödemesiz fırsatlar bankanın yeni müşterilerini bekliyor. Akbank'ta son zamanlarda yeni müşterilerine özel kampanyalarını sunmaya devam ederken, yeni yıl itibari ile başlattığı kampanyaların bir çoğu Ocak ayı sonunda bitiyor.





Akbank tarafından Ocak ayında duyurulan davet et kampanyasında 750 TL davet edilen kişi başına ödenirken, Akbank tarafından kişiye özel olarak sunulan kampanya kapsamında bu ödemeler kat be kat arttı. Akbank tarafından kendi müşterisine gönderilen SMS bilgilendirme mesajında 31 Ocak'a kadar devam eden kampanyası ile alakalı detayları sunmuş bulunuyor. Akbank davet et kazan kampanyasının kapsamını kişiye özel kampanyası ile genişletirken davet eden müşteri ve davet edilip te yeni müşteri olan birey 3000 TL'ye varan chip para kazanabilecek. Banka tarafından yapılan açıklama da bu tutarın 15.000 TL'ye kadar yükselebileceği işaret edilmiş bulunuyor.





AKBANK DAVET ET 15.000 TL KAZAN KAMPANYASI

Akbank resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde davet et kazan kampanyasında davet kodu ile müşteri olan her birey ve davet eden her müşteri ödeme alabilecek. Ayrıca yeni müşterinin artı belirlenen tutarda alışveriş yapması durumunda da karşılıksız ödemeler katbekat artacak. 3 Ocak'ta başlayan kampanyanın 31 Ocak'ta sona ereceği açıklanmış bulunurken, banka tarafından yapılan açıklamada ''Akbanklılar davet kodu ile Akbanklı olup kredi kartı ile 20.000 TL ve üzeri harcama yapan yakınları başına 3.000 TL, toplam 15.000 TL chip-para kazanıyor. Üstelik kredi kartı harcama koşulunu gerçekleştiren yakını da 3.000 TL chip-para kazanıyor.'' denildi.

Davet yoluyla müşteri olan ve müşteri olma süreci sonrasında kredi kartı başvurusu yapıp onay alan ve 20.000 TL alışveriş yapan yeni müşteriye kişi başı 3.000 TL ödenecektir. Davet eden müşteri ise her davetten 3.000 TL kazanabilecek iken toplamda 5 davet ve harcama koşuluna 15.000 TL ek ödeme alabilecektir.