Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

Bankalar tarafından açıklanan promosyon kampanyaları ile alakalı gelişmeler özellikle de 28 Mart tarihinde Erdoğan tarafından verilen zam müjdesi akabinde merakla araştırılıyor. Hayat koşulları vatandaşın cebini yormaya devam ederken, sunulan her bir ödeme fırsatı cepleri ir nebze de olsa rahatlatıyor. Hal bu iken özellikle de promosyon ödemeleri merak konusu oluyor. Promosyon ödemelerine gerek emekli gerekse de çalışan hak sahibi olabiliyor. Bu ödemeler emekli de kendi tercihi kapsamında belirlenirken, çalışan da ise düzenlenen şhaleler ile neticelendiriliyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdede emeklilerin 3 yıl maaşını bankaya taşımaları karşılığında alacakları promosyon ödemesini 12.000 TL'ye çıkartıldığı belirtilirken, bu ödemeler ek kampanyalar ile birlikte 18.000 TL'ye kadar yükselmiş bulunuyor. Emeklinin yanı sıra kamu çalışanları ile alakalı da gün gün promosyon açıklamaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan bir promosyon ihalesinde Akbank tarafından 35.750 TL peşin promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

MEB promosyonları son zamanlarda oldukça dikkat çekerken yukarıda bahse geçen tutarın ödeneceği personel, Çınarcık İlçe Mem personeli olduğu ortaya çıktı. Bankası ile taahhüt süresi dolan Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye katılan bankalar arasında Akbank en yüksek tutar ile kazanan banka olarak belirlendi.





Banka tarafından yapılan açıklamada özellikle de maaş personeline artı olarak birçok imkanın da sunulacağını belirtmiş bulunuyor. 36 aylık promosyon tutarının 35.750 TL olarak belirlenmesi akabinde maaş personelinden kart aidatı ile hesap işletim ücretinin kesilmeyeceği belirtilirken mesai saatleri içerisinde yapılacak olan eft'lerden de artı kesinti yapılmayacağı açıklandı.

Ülke genelinde gün gün farklı kurumlar tarafından maaş promosyonları ile alakalı görüşmeler ve mutabakatlar devam ediyor. 2024 yılında da devam edecek olan promosyon görüşmeleriyle alakalı tüm detaylar, mutabakat sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna sunuluyor.