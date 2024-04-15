Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdede emeklilerin 3 yıl maaşını bankaya taşımaları karşılığında alacakları promosyon ödemesini 12.000 TL'ye çıkartıldığı belirtilirken, bu ödemeler ek kampanyalar ile birlikte 18.000 TL'ye kadar yükselmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 12:14
Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

Bankalar tarafından açıklanan promosyon kampanyaları ile alakalı gelişmeler özellikle de 28 Mart tarihinde Erdoğan tarafından verilen zam müjdesi akabinde merakla araştırılıyor. Hayat koşulları vatandaşın cebini yormaya devam ederken, sunulan her bir ödeme fırsatı cepleri ir nebze de olsa rahatlatıyor. Hal bu iken özellikle de promosyon ödemeleri merak konusu oluyor. Promosyon ödemelerine gerek emekli gerekse de çalışan hak sahibi olabiliyor. Bu ödemeler emekli de kendi tercihi kapsamında belirlenirken, çalışan da ise düzenlenen şhaleler ile neticelendiriliyor.

tll

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdede emeklilerin 3 yıl maaşını bankaya taşımaları karşılığında alacakları promosyon ödemesini 12.000 TL'ye çıkartıldığı belirtilirken, bu ödemeler ek kampanyalar ile birlikte 18.000 TL'ye kadar yükselmiş bulunuyor. Emeklinin yanı sıra kamu çalışanları ile alakalı da gün gün promosyon açıklamaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan bir promosyon ihalesinde Akbank tarafından 35.750 TL peşin promosyon ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

MEB promosyonları son zamanlarda oldukça dikkat çekerken yukarıda bahse geçen tutarın ödeneceği personel, Çınarcık İlçe Mem personeli olduğu ortaya çıktı. Bankası ile taahhüt süresi dolan Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye katılan bankalar arasında Akbank en yüksek tutar ile kazanan banka olarak belirlendi.

tll

Banka tarafından yapılan açıklamada özellikle de maaş personeline artı olarak birçok imkanın da sunulacağını belirtmiş bulunuyor. 36 aylık promosyon tutarının 35.750 TL olarak belirlenmesi akabinde maaş personelinden kart aidatı ile hesap işletim ücretinin kesilmeyeceği belirtilirken mesai saatleri içerisinde yapılacak olan eft'lerden de artı kesinti yapılmayacağı açıklandı.

Ülke genelinde gün gün farklı kurumlar tarafından maaş promosyonları ile alakalı görüşmeler ve mutabakatlar devam ediyor. 2024 yılında da devam edecek olan promosyon görüşmeleriyle alakalı tüm detaylar, mutabakat sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

3 kamu bankasından 50.000 TL nakit desteğine onay mührü basıldı! Başvurular yeniden açıldı

Eşten dosttan borç istemeye son! Vakıfbank tek başvuruya 10.000 TL kredi veriyor!

15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Bu otomobil sadece 370 bin TL! Devlet elindeki araçları ucuza satışa çıkardı

Akbank promosyonu ile kapış kapış kapıyor! 35.750 Nisan ayında ödeniyor

KPSS şartıyla memur alımı başladı! Puanı 50-55-60-65 olan başvuruya koşacak

Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı! KPSS şartı aranmayacak

Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri bu listede! Bütçe dostu sıfır araç listesi

Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Milli Emlak elindeki arsaları ucuza satıyor! Birikmiş parası olan ucuz arsaları kapışacak

Akaryakıta İsrail darbesi! Petrol üç haneli rakamlara ulaşıyor