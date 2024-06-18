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Akbank’tan 2. rekor promosyon geldi! Temmuz da 45.200 TL’ye çıkartacak

2024 yılı promosyon açıklamaları ay ay gerek emekliler için gerekse de çalışan birey için açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:38
Akbank’tan 2. rekor promosyon geldi! Temmuz da 45.200 TL’ye çıkartacak

2024 yılı promosyon açıklamaları ay ay gerek emekliler için gerekse de çalışan birey için açıklanmaya devam ediyor. Emekli promosyon ödemesi alabilmek için kendi maaşını taşıyacağı bankayı kendisi belirlerken, çalışan için promosyon hakkını çalışılan kurum ya da kuruluşun yetkili mercilerince belirleniyor. Özel sektörde de belli başlı şartların sağlanması durumunda maaş promosyonu ile çalışana ödemeler yapılabiliyor. Gerek kurum kuruluşlar gerekse de3 özel sektör yetkilileri, çalışanının en refahını sağlayacak banka ile anlaşmaya geçiyor. A-Bankalar da maaş müşterisi çekmek adına kallavi derecede ödemeleri arttırabiliyor. Karı ise maaşların kendilerine erken yatması ve çalışana ileteceği süre boyunca nakit işlemek olarak biliniyor. Bu paydan bir kısmını da hak sahibi olarak çalışana veriliyor.

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PROMOSYON TUTARI AÇIKLANDI

Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışan promosyonları da tüm dikkatleri üzerine toplayacak şekilde açıklanmaya devam ediyor. Özellikle de belediye promosyonları, bankalar, sendikalar ve belediye yetkilileri arasında düzenlenen ihaleler sonucunda şekilleniyor.

Yeni bir promosyon ihalesi de Mardin Kızıltepe belediyesi tarafından düzenlendi. Personel A.Ş çalışanlarını ilgilendiren promosyon ihalesi sonrasında personele ödenecek olan promosyon tutarları ortaya çıktı. Belediye İş Sendikası yetkilileri belediye yetkilileri ile birçok bankanın dahil olduğu ihalede 6 banka temsilcisinin iştirak ettiği belirlendi. Bir süredir belediye promosyonları konusunda önemli adımlar atan Akbank 45.200 tl çalışan promosyonu sağlayacağını sözlerine ekledi. Bu kapsamda 348 belediye personeli 3 sene boyunca Akbank üzerinden maaşını alacak ve her personel buna karşılık 45.200 TL promosyon ödemesini hak sahibi olacak. Geçtiğimiz aylarda aynı belediye içerisinde muhtarlar ile alakalı gerçekleştirilen yüksek ihale tutarı sonrasında 45.200 TL Akbank'ın belirlediği bu rakam 2 yüksek ihale olarak gündeme çıktı

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