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Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Yılbaşı alışverişi için Akbank'ın sunduğu kampanya ile toplamda 50.400 TL kazanç sağlamak mümkün!

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:31
Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Yılbaşına Özel Kazanç Kapısı Aralandı!

Yılbaşı alışverişinde fırsatlar arayanlar için Akbank, yeni kampanyaları ile büyük bir fırsat sunuyor. Müşterilerine 50.400 TL'ye varan kazanç olanağı sağlayan bu kampanyalar, yılbaşına hazırlanan herkes için dikkat çekici.

50.000 TL Faizsiz Destek

Yılbaşına sayılı günler kala, alışverişlerini karşılamak ya da borçlarını düzene sokmak isteyen vatandaşlar için Akbank, Aralık ayı boyunca 50.000 TL’ye kadar faizsiz ödeme yapacağını duyurdu. 4 Aralık – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında, Akbank Mobil uygulamasını indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımını tamamlayan yeni müşterilere 25.000 TL’ye varan %0 faizli 3 ay vadeli Taksitli Artı Para ve 25.000 TL’ye kadar %0 faizli 3 ay vadeli Taksitli Avans sunuluyor.

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Yılbaşı Alışverişlerinde Geri Ödeme

Akbank, yeni yıl alışverişlerini daha cazip hale getirmek için, Akbank Kart ile market, giyim ve kozmetik alışverişlerinde toplamda 400 TL’ye kadar chip-para kazanma fırsatı sunuyor. 1-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olan kampanyada, ikinci ve sonraki her 1.250 TL ve üzeri alışverişte 50 TL chip-para kazanmak mümkün.

İki Kampanya ile 50.400 TL Kazanç

Müşteriler, iki kampanyaya birden dahil olma imkanı ile 50.400 TL gelir sağlayabilir. Faizsiz geri ödeme imkânının yanı sıra, alışveriş yaparak chip-para kazanma fırsatı sunulmakta. Bu sayede, yılbaşı hazırlıkları için harcamalarınızı daha da avantajlı hale getirmek mümkün.

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