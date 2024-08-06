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Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Son zamanlarda yurt dışından alışveriş yapmak bir hayli yaygınlaştı. Çok sayıda siteden ürün fiyatına gümrük vergisi eklentisi ile alışveriş imkanı sunulurken, son dakika alınan kararlard bu vergi oranında artışa gidildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:33
Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Son zamanlarda yurt dışından alışveriş yapmak bir hayli yaygınlaştı. Çok sayıda siteden ürün fiyatına gümrük vergisi eklentisi ile alışveriş imkanı sunulurken, son dakika alınan kararlard bu vergi oranında artışa gidildi. Yurt dışından yapılan alışverişlerle ilgili önemli düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan kararlar doğrultusunda vergi oranında artışa gidilirken, alışveriş limiti de sınırlandırıldı. Yurtdışından e-ticaret ile sık sık ürün satın alan vatandaşı yakından ilgilendiren detaylarda, maynı ürün artık toplam ödemeler ile daha yüksek tutara denk gelecek. Toplam yapılabilecek alışveriş tutarı bu değişiklikle birlikte, 30 Euro'nun altına düşürülürken, farklı ülkelerden gelen ürünlere farklı vergi oranları uygulaması devreye alındı. 

VERGİ ORANLARINDA BÜYÜK ARTIŞ 

Geçtiğimiz dönemde yapılan düzenleme ile birlikte  vergi oranı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 18'e diğer ülkelerden gelen ürünlerde 30'a yükseltilmişti. Alınan yeni karar ile birlikte Resmi Gazete'de alınan kararların uygulamaya koyulması ise 15 gün sonra olacak. Yeni uygulamada oranlar sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 60'a yükseltildi. Bu durumda vergilerin iki katı arttığı anlamına geliyor. Bu değişiklik, vergi oranlarındaki artışı %66 ile %100 arasında bir seviyeye taşıdığı hesaplanırken, yurt dışı alışverişlerini maddi bakımdan cazipliğinin azaltılması hedefleniyor. 

Resmi Gazete de yer alan kararda bu uygulamaların posta veya hızlı kargo taşımacılığı ile gelen ve ticari miktar ile mahiyet arz etmeyen 30 euro'yu geçmeyen eşyalar ile 1500 euro'yu geçmeyen ilaçlar için uygulanacağı belirtildi. 

vergi

EK ÖTV EKLENECEK

Bazı ürünler için ek olarak ÖTV de uygulamasının devreye alınacağı biliniyor. ÖTV oranı, ürünün türüne göre yüzde 20 olarak şekillenirken, yapılan hesaplamalarda üründe neredeyse yarsı kadar bir artış uygulaması devreye gireceği belirtilmiş bulunuyor. 

GÜMRÜK VERGİSİNDE KİLOYA GÖRE ARTIŞ

Alınan kararlarda 30 kilogramı aşan ürünler için ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi uygulaması devreye alınırken, örnek hesaplamalar ile birlikte alınan ürünlerdeki yeni vergiler ile hesaplamalar yapıldı.

Ülkemizde en fazla tercih edilen ve Çin Menşei olarak ülkemize getirilen ürünlerde vergi oranı hat safhada yükseldi. 

Çin'den 100 TL değerinde bir ürün sipariş edildiğini düşünelim. Bu ürün için;

Gümrük Vergisi: %60 (100 TL * 1,6 = 160 TL)

ÖTV: %20 (160 TL * 1,2 = 192 TL)

Gümrük Sunum Ücreti: 22 TL

Damga Vergisi: 2,2 TL

Toplamda, ürünün fiyatı 216,2 TL'ye tekabül edecek. 

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