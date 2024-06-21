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Alışveriş sonrası fiş almayan hapı yuttu! Yeni vergi taslağında büyük ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir çok düzenleme yapılıyor. Vergi paketinde büyük değişikliklerin yapılacağı düzenlemede vergi paketinde önemlim değişikliklere gidileceği belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:58
Alışveriş sonrası fiş almayan hapı yuttu! Yeni vergi taslağında büyük ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir çok düzenleme yapılıyor. Vergi paketinde büyük değişikliklerin yapılacağı düzenlemede vergi paketinde önemlim değişikliklere gidileceği belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda kayıt dışılıkla alakalı olarak düzenlemerin genişleyeceği belirtilirken, hizmet sektöründeki işletmelerde, günlük olarak gelir tespitleri üzerinden yüksek vergi denetimlerinin devreye alınacağı belirtilmiş bulunuyor. Düzenlenen paket ile birlikte faturasız hizmet ve elden kira ödemeleri gibi işlemlerin gizli saklı iş olarak vergi kaçakçılığına girdiği gerekçesi ile  ceza getirilecek ve kayıt dışı çalışmalarla mücadele kapsamında önemli derecede yaptırımlar uygulanacak. 

Hizmet Sektöründe Günlük Hasılat Takibi yapılacak

Hizmet sektöründe IBAN'dan ödeme ödeme döenminin sonuna gelinirken günlük sunulan hizmetlere fiş verme zorunluluğunun da denetimleri arttıralacak.  Bu kurallara uymayanlara gerekli cezalar uygulanacak.

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Faturasız Hizmet ve Elden Kiraya Ceza 

Hizmet satılması durumlarında fatura ve fiş verilmemesi durumunda ve kira bedellerinin elden verilmesi durumlarında işletmelere para cezası devreye girecek. Öte yandan satıcıların müşteriye herhangi bir belge düzenlememesi durumunda da cezalar 3 katına yükseltilecek. Amaç ise banka ve kurumsal yollarla ödemeye teşvik etmek olacak.

Cezalarda Büyük Artış Sağlanacak

Gelir ve kurumlar vergisi ile alakalı olarak ticari kazançların belgelenmesi konusunda da tevkiyat uygulaması decvreye alınacak. KDV ile alakalı denetimler sıkılaşacak iken, POS cihazı pylaşımları konusunda da  usuzlsüzler takip edilecek.

Vergi mevzuatındaki bu değişikliklerin kayıt dışılılıkla önemli ölçüde azaltılacağı ön görülüyor. Bu sayede ise vergi denetimleri daha etkin olarak yasalaşacak. Ekonomideki kayıt dışı idtihdamın da bu sayede önüne geçilecek. Serbest meslek erbabı ve ticaret erbabını yakından ilgilendiren bu yeni vergi paketi ile şirketlerin vergi hasılatları daha çok şeffaf biçimde incelenebilip, usulsüzlüklerin önüne geçilecek. 

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