2019'dan beri fiyatı aynıydı! Market poşeti 2024'te zamlanacak mı? Açıklama yapıldı

1 Ocak 2019 itibari ile market poşetleri, alışveriş yapan müşteriye 25 kuruş karşılığında satılmaya başlarken, yeni yıl zammından etkilenmeyeceği konusunda vatandaş araştırma yapmaya başladı.

2019'dan beri fiyatı aynıydı! Market poşeti 2024'te zamlanacak mı? Açıklama yapıldı
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İlk 2018 senesinde ücretli olmasına karar verilen market poşetleri zammı, merak ediliyor. 1 Ocak 2019 itibari ile market poşetleri, alışveriş yapan müşteriye 25 kuruş karşılığında satılmaya başlarken, yeni yıl zammından etkilenmeyeceği konusunda vatandaş araştırma yapmaya başladı. 

Son dakika yapılan açıklama kapsamında 1 Ocak itibari ile market poşetlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusu netlik kazandı. Yeni yıl itibari ile her ürüne ve hizmete yapılan zamlar gün gün açıklanmaya devam ediyor. 

poşetzam

MARKET POŞETİNE ZAM GELECEK Mİ?

2019 senesi öncesinde vatandaşın bedava olarak bol bol edinebildiği market poşetleri ile alakalı çevre kirliliğini engellemek ve fazla poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla ücretli hale getirilmiş ve poşet başına 25 kuruş ödenemesine karar verilmişti. 

Yapılan açıklama kapsamında poşete yeni yıl itibari ile yapılacak olan zam konusunda açıklama yapıldı. 

Plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olurken, müşteriye satış fiyatı olan 25 kuruş ücrette değişiklik yapılmadı. 

Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete mükerrer sayısında yer aldı. 

2019 yılından beri süregelen market poşeti 25 kuruş satılması konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirilirken 2024 yılı boyunca da 25 kuruşa satılacağı belirtildi.

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