Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

2024 yılı vergi rekortmeni olarak zamlanan ürünler arasında sigara ve alkol fiyatları yer almaktaydı. Yeni yıl sonrasında 2-4 TL arasında zamlanan alkol fiyatları ile alakalı gün gün zam haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle de seçimler akabinde alkol fiyatlarına yapılması planlanan zamlarla ilgili gelişmeler duyurulmuş bulunuyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamlar ve beklentiler konusunda açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Özgür Aybaş tarafından sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada son olarak rakı fiyatlarına yüzde 5 zam geldiği belirtilirken, asıl zamlı fiyat uygulamasının seçimler sonrasında devereye alınacağını belirtti. Aybaş açıklamasında 1 Nisan itibari ile yeni zam uygulamasının devreye gireceğini belirtti.





En son Ocak ayında yapılan zamda rakı grubuna yüzde 35 zam yapıldığı açıklanmıştı. O dönem rakı fiyatlarının 1000 TL'ye dayandığı beirtilirken, 300'lük rakı 6 bin TL olarak satışa sunulduğu açıklanmıştı.

Günaydın güne Efe Golda #zam haberi ile başlayalım #ZamGeldi Bu daha ön ayak sesleri esas zamlar seçimden sonra . pic.twitter.com/wCE9ngae2T — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) Şubat 21, 2024

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada bir ürün grubuna zam geldiğini belirtti. Efe Gold rakı grubuna yüzde 5 maliyet zammı yapıldığı belirtildi. Zamma sebep olarak ise maliyet fiyatlarının karşılanamaması olarak belirtilmiş bulunuyor.

Rakıya % 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır. pic.twitter.com/MIDBbCd8s8 — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) Şubat 21, 2024



