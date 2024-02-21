Bist 100
9.307,54 0%
DOLAR
31,01 0,31%
EURO
33,55 0,3%
ALTIN
2.023,75 0,58%

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

Yeni yıl akabinde alkol fiyatlarına yeni bir zam daha kapıda. Uzman isimler zam ile alakalı açıklamada bulundu

Yayın Tarihi: 21.02.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:52
Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

2024 yılı vergi rekortmeni olarak zamlanan ürünler arasında sigara ve alkol fiyatları yer almaktaydı. Yeni yıl sonrasında 2-4 TL arasında zamlanan alkol fiyatları ile alakalı gün gün zam haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle de seçimler akabinde alkol fiyatlarına yapılması planlanan zamlarla ilgili gelişmeler duyurulmuş bulunuyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş  tarafından sigara ve alkol fiyatlarına yapılan zamlar ve beklentiler konusunda açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Özgür Aybaş tarafından sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada son olarak rakı fiyatlarına yüzde 5 zam geldiği belirtilirken, asıl zamlı fiyat uygulamasının seçimler sonrasında devereye alınacağını belirtti. Aybaş açıklamasında 1 Nisan itibari ile yeni zam uygulamasının devreye gireceğini belirtti. 

TL

En son Ocak ayında yapılan zamda rakı grubuna yüzde 35 zam yapıldığı açıklanmıştı. O dönem rakı fiyatlarının 1000 TL'ye dayandığı beirtilirken, 300'lük rakı 6 bin TL olarak satışa sunulduğu açıklanmıştı. 

 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada bir ürün grubuna zam geldiğini belirtti. Efe Gold rakı grubuna yüzde 5 maliyet zammı yapıldığı belirtildi. Zamma sebep olarak ise maliyet fiyatlarının karşılanamaması olarak belirtilmiş bulunuyor. 

 

İLGİLİ HABERLER

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek
2
Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!
3
Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek
4
Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak
5
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet sahip çıktı! Karşılıksız 500.000 TL ödeme desteği başladı
6
Üretici olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Şubat ayı ödemeleri artarak devam ediyor
7
İşçiye bir müjde daha! İki katı maaş+ yüzde 7 ek zam! Maaşlar baştan yazıldı

Citroen'in o modeli fiyatıyla Clio'yu solladı! Arayan tarayan daha ucuzunu bulamıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max için yeni bir tasarım sunacak. İşte yeni nesil iPhone’lar hakkında bilmeniz gerekenler…

26 Şubat - 3 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 26 Şubat- 3 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Altın fiyatlarında yok artık dedirten fiyat! Altın borçlananlar şimdi ayvayı yedi!

Android 15 için geri sayım başladı! Yeni özellikler ve çıkış tarihi belli oldu…

Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Sağlık Bakanlığı’ndan 81 Şehir Hastanesine 8 Bin Personel Alımı Müjdesi! Hemşire, Temizlikçi, Ebe, Tekniker ve Diğer Kadrolarda Çalışmak İsteyenler İçin Fırsat…

Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Alkol ve Sigara fiyatları zam yağmuruna tutulacak! O isim tarih verdi yağmur gibi zam yağacak

Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı