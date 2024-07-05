Alkole 100 TL zam! Rakı, bira, votka, viski, tekila hepsinin fiyatı adeta boyunu aştı

Ülkemizde son dönemde alkollü içecekler ve tütün mamüllerine maliyet artışına ek olarak ÖTV vergi artışı da yapılmaya devam ediyor. 3 Temmuz'da açıklanan veriler sonrasında halkın cebini ciddi olarak etkileyecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarındaki yaklaşık yüzde 19,49'luk artış yapılacağı ortaya çıktı. ONay verilen bu vergi oranının perakende satışlarda etkisinin büyük olacağı ön görülüyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından geçtiğimiz gün açıklaması yapılan sigara zammı sonrasında bugün sabah saatlerinde de yeni bir zam açıklaması sunuldu. Bu kapsamda yeni ÖTV zammının alkol ürünlerine uyglanacağı belirtildi. Dündar, Süryani şaraplarından tutun da, viskiden rakıya kadar birçok alkol türünde ciddi fiyat artışları yaşandığını duyurdu.





ALKOLE ÖTV ZAMMI

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl tarafınjdan yapılan açıklamanın yorumlamasında da gerek rakı gerekse de votka, viski, tekila fiyatlarında mevcut zammın yüzde 20 olduğu ifade edildi. Uzman imin hesaplamalarına göre 70'lik rakının fiyatı 853 TL'ye kadar yükseldi. 100 TL kadar her ürüne zam geldiğini belirten isim ÖTV artışının sonucunda bu zam uygulamasının devreye alındığını ifade etti. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bu zammın 90-100 TL civarında olabileceğini öngörüyor.

RAKIYA 100 TL ZAM

Halkın alım gücünü doğrudan etkileyecek olan bu zamlar, özellikle de Temmuz ayında maaş artışından faydalanamayacak olan asghari ücretli ve asgari ücret üzerinden zam alan bireyi etkileyeceğe benziyor. Kamu gelirlerinin arttırılması ülke ekonomisine katkı sağlayacak iken fiyatların yükselmesinin ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Öte yandan, Pernod Ricard Turkey şirketine ait içki gruplarında da yüzde 20'ye varan zam uygulamasının devreye alındığı açıklanırken, zammın geniş kapsamlı olarak her ürüna uygulanacağı tahmin ediliyor.





ÖTV ZAMMI UYGULAMASI DEVREYE ALINDI

Alkol ve tütün ürünlerinde yaşanan bu vergi ve fiyat yükselişlerine istinaden neredeyse her ürün ve hizmete de ÖTV zammı gelecek. Ülke ekonomisini olumsuz etkileyecek olan bu artışların enflasyonun yükselmesina mahal verebileceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz gün JTI'den yapılan açıklamalara göre bu gruba dahil olan tüm marka grubuna zam yapıldığı belirtilmişti. Yapılan zammın Winston, Comel, LD; Monte Carlo gibi markaları içerdiği ve her bir paket başına 8-10 TL2lik artış sağlandığı ifade edilmişti.