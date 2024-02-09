Altın borçlananlar hapı yuttu! İslam Memiş son kez tarih verip tarihi uyarıyı yaptı

Ons altın fiyatı son üç haftadır baskı altında kalırken, altın gram fiyatı destek bulamıyor ve sınırlı kazanımlar gösteriyor.

Altın fiyatındaki kısmi yükselişe rağmen altın piyasasının seyrini Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararının belirleyeceği belirtiliyor. Yatırımcılar merakla şu soruyu bekliyor: Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi?

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle

Fed'in faiz kararının bu akşam açıklanması bekleniyor fakat Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamının da piyasa üzerinde etkisi olacak.





Bu veri Fed'in faiz politikası hakkında ipuçları sunuyor. Memiş'e göre piyasa bu durumun %50' sini hesaba katmış durumda. Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı; 2024'ün ikinci yarısında ise bir faiz indirimi bekleniyor.





Ons altın Fed öncesinde 2000 USD seviyesine kadar geri çekilebilir, Fed sonrasında ise 2070 USD seviyesini hedefleyen bir yükseliş trendine başlayabilir.





Memiş, 2 000 dolar seviyesinin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olabileceğini söyledi. Bu kısıtlama dolar sahiplerine altın almak için bir fırsat sağlayabilir.





Fed'in ardından altın fiyatında yükseliş trendinin yeniden başlaması bekleniyor. Gram altın Fed kararı öncesinde 2050-2040TL destek seviyesine yakın seyrediyor. Bu hafta özellikle evlenecek veya altın borcu olanlar için önemli bir alım fırsatı olabilir.





Memiş, Fed kararı sonrasında gram altının 2070 TL seviyesini hedefleyecek şekilde yükselmesini bekliyor. Bundan sonra dalgalı bir seyir bekleniyor ancak yaz aylarında 2090-2150 TL, yılın son çeyreğinde ise 3000 TL seviyelerini görüyor. Fed'in kararından sonra bile altın almak isteyenler için fırsatların devam edeceğini vurguluyor.