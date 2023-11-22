Faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Başvuranlara 300 TL fatura desteği geliyor: Bunu yapan dertten kurtulacak

Başvurusunu yapana 300 TL fatura desteği geliyor! Süreyi kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

300 TL FATURA DESTEĞİ BAŞLADI

QNB Finansbank tarafından yapılan son duyuruya göre 30 Kasım tarihleri arasında CardFinans ve QNB First kredi kartlarına otomatik fatura talimatı veren müşterilere 100 TL, toplam 300 TL ParaPuan hediyesi verilecek. Kampanya süresi boyunca fatura talimatını iptal eden ve yeniden talimat veren müşteriler kampanyadan faydalanamayacak. Her yeni otomatik fatura talimatı için 100 TL, toplam 300 TL ParaPuan ödemesi yapılacak.





Otomatik fatura talimatı kapsamında 30 Nisan tarihine kadar en az bir kere faturanın ödenmiş olması gerekiyor. Talimatların 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Eğer kampanya süresince talimat iptal edilirse ParaPuan hediyeleri geri alınır, eğer ParaPuan harcaması yapıldıysa kredi kartına borç olarak yansıtılır. 29 Aralık tarihine kadar talimatlar kapsamında faturanın ödenmiş olması gerekiyor. 1 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arasında kazanılan puanlar müşterinin kartına yansıtılacaktır. Kampanya ile ilgili tüm detaylar bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.