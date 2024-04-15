Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,4 0,14%
EURO
34,56 0,33%
ALTIN
2.444,01 0,72%

Altın borcu olanlar eyvah! 2021 yılından bu ilk kez oluyor

Altın ve gümüş fiyatlarında çarpıcı artış bekleniyor! Yatırımcılar kendini hazırlasın! İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 15.04.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 21:52
Altın borcu olanlar eyvah! 2021 yılından bu ilk kez oluyor

Bank of America'nın son analizi, altın ve gümüş piyasalarında heyecan verici bir gelecek öngörüyor. Bankanın analizine göre, önümüzdeki yıllarda altın ve gümüş fiyatlarında önemli artışlar yaşanabilir.

Özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın piyasasını desteklemek amacıyla 2023 yılında 200 tondan fazla altın topladığına dikkat çekiliyor. Bu hamle, Çin'deki bireysel talebin de güçlü seyrettiği bir dönemde gerçekleşti. Banka, bu güçlü talebin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla desteklenerek, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşabileceğini öngörüyor.

Bank of America'nın önceki tahmini, Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimine gitmesi durumunda ons altın için 2 bin 400 dolar seviyesini işaret ediyordu. Ancak son değerlendirmesinde banka, bu tahminini yukarı yönlü revize ederek ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı. Bu tahminler, altın için %28, gümüş için ise %8'lik bir yükseliş öngörüyor.

altın fiyatları

Uzmanlar da bu analize katılıyor ve gram altının 3.500 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtiyorlar.

Bank of America ayrıca bakır ve alüminyum fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaştı. Buna göre, bakır fiyatları ton başına 2025 yılında ortalama 10 bin 750 dolara, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükselecek. Alüminyum için ise fiyat tahmini 2 bin 250 dolar olarak belirlendi.

Bank of America'nın analizi, altın ve gümüş gibi değerli metallerin gelecekteki potansiyelini ortaya koyarken, küresel ekonomik belirsizliklerin ve merkez bankalarının politika değişikliklerinin bu piyasalarda belirleyici olabileceğini vurguluyor. Bu görüşler, yatırımcıların risk algısını şekillendirirken, altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına olan talebin artabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, bakır ve alüminyum gibi endüstriyel metallerin de talep ve arz dengesindeki değişikliklerin fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor, bu da önümüzdeki yıllarda metaller piyasasında önemli fırsatlar ve zorluklarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılacak! Yaş sınırını sağlayana SGK'dan müjde

Telefonundan SMS gönderene 750 TL para iadesi yapılacak! Ziraat Bankası müşterileri yaşadı

Akbank müşterilerine uyarı! 1 sene boyunca bedava uçma imkanı sağlanacak

Yetişemeyen dizlerini dövecek! A101'de bu fiyatlar saat 21.00'a kadar geçerli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
SSK, Bağ-kur'luya Nisan maaş müjdesi! Emekli ikramiyesi ile fark ödemesi kararı çıktı! 18.333 TL maaş yatacak

Telefonundan SMS gönderene 750 TL para iadesi yapılacak! Ziraat Bankası müşterileri yaşadı

Bayramda alınan kiloları 3 günde verme formülü! İğne ipliğe çeviriyor

Yetişemeyen dizlerini dövecek! A101'de bu fiyatlar saat 21.00'a kadar geçerli

Altın borcu olanlar eyvah! 2021 yılından bu ilk kez oluyor

Hasta olmak istemeyen bu çorbadan kase kase içiyor! Canan Karatay'dan dinçlik veren çorba tarifi

ATM'lerden artık bu banknotları çekemeyeceksiniz! Yarından sonra yeni sistem başlıyor

Akbank 81 ildeki şubelerine duyurdu! 100.000 TL düşük faizli borç kapatma kredisi onayı çıktı

Bankadan değil PTT'den nakit destek! Düşük faizle 100.000 TL kredi hesapta

Akbank müşterilerine uyarı! 1 sene boyunca bedava uçma imkanı sağlanacak

Devlet kesenin ağzını öğrencilere açtı! Yaş şartını sağlayana 1250 TL karşılıksız destek

SSK, Bağkurlulara toplu para ödemesi yapılacak! Yaş sınırını sağlayana SGK'dan müjde

THY devasa maaşla personel alımını başlattı! Başvurudaki iki şarta dikkat