Altın borcu olanlar eyvah! 2021 yılından bu ilk kez oluyor

Bank of America'nın son analizi, altın ve gümüş piyasalarında heyecan verici bir gelecek öngörüyor. Bankanın analizine göre, önümüzdeki yıllarda altın ve gümüş fiyatlarında önemli artışlar yaşanabilir.

Özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın piyasasını desteklemek amacıyla 2023 yılında 200 tondan fazla altın topladığına dikkat çekiliyor. Bu hamle, Çin'deki bireysel talebin de güçlü seyrettiği bir dönemde gerçekleşti. Banka, bu güçlü talebin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlamasıyla desteklenerek, ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşabileceğini öngörüyor.

Bank of America'nın önceki tahmini, Fed'in 2024 yılının ilk çeyreğinde faiz indirimine gitmesi durumunda ons altın için 2 bin 400 dolar seviyesini işaret ediyordu. Ancak son değerlendirmesinde banka, bu tahminini yukarı yönlü revize ederek ons altın için 3 bin dolar ve ons gümüş için 30 dolar öngörüsünü paylaştı. Bu tahminler, altın için %28, gümüş için ise %8'lik bir yükseliş öngörüyor.





Uzmanlar da bu analize katılıyor ve gram altının 3.500 TL seviyesine ulaşabileceğini belirtiyorlar.

Bank of America ayrıca bakır ve alüminyum fiyatlarına ilişkin tahminlerini de paylaştı. Buna göre, bakır fiyatları ton başına 2025 yılında ortalama 10 bin 750 dolara, 2026 yılında ise 12 bin dolara yükselecek. Alüminyum için ise fiyat tahmini 2 bin 250 dolar olarak belirlendi.

Bank of America'nın analizi, altın ve gümüş gibi değerli metallerin gelecekteki potansiyelini ortaya koyarken, küresel ekonomik belirsizliklerin ve merkez bankalarının politika değişikliklerinin bu piyasalarda belirleyici olabileceğini vurguluyor. Bu görüşler, yatırımcıların risk algısını şekillendirirken, altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına olan talebin artabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, bakır ve alüminyum gibi endüstriyel metallerin de talep ve arz dengesindeki değişikliklerin fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor, bu da önümüzdeki yıllarda metaller piyasasında önemli fırsatlar ve zorluklarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

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