Bist 100
9.347,17 0%
DOLAR
30,99 -0,08%
EURO
33,65 0,13%
ALTIN
2.005,18 -0,14%

Altın fiyatları o tarihte ok gibi fırlayacak! Dünyaca ünlü banka etekleri tutuşturdu

Altın alacaklar dikkat! Ons ve gram altın fiyatı artacak! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 22:42
Altın fiyatları o tarihte ok gibi fırlayacak! Dünyaca ünlü banka etekleri tutuşturdu

Piyasada altın fiyatları yükselişini sürdürürken Citi, son dakika açıklaması yaparak altın fiyatlarına ne olacağını duyurdu. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

CİTİ BANKASI ALTIN HAKKINDA ÖNGÖRÜLERİ YAYINLANDI

ABD merkezli büyük bir banka olan Banka Citi kısa bir süre önce bir açıklama yayınladı. Bu açıklama, önümüzdeki 12 ve 18 ayda altın fiyatlarında beklenen artış ve bu artışın boyutuna ilişkin eleştirel bir değerlendirmeyi içeriyor. Bu açıklamaya bakıldığında Citi, altının fiyatlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına yaklaşık %50 artarak 3.000 dolar seviyesine ulaşacağını söylüyor. Citi'nin değerlemesine bakıldığında, bu artışa katkıda bulunan birkaç temel faktöre dikkat çekiliyor. Bunda en önemli etkenin merkez bankalarının altın alımlarının daha da artması olduğu belirtilirken, olası stagflasyon ve küresel durgunluk senaryolarında güvenli liman altının yükselişe geçebileceği ve fiyatların yükselebileceğine dikkat çekildi. Citi analistleri, özellikle gelişmekte olan piyasalarda dolara olan güvenin azalmasının ardından altına olan talebin artabileceğini, merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının altına olan güveni artırabileceğini, bunun daha da artacağı ifade edildi. Dolarsızlaştırma stratejileri de altına olan talebi fazlalaştırır. Geçtiğimiz sene yıl sonu dolar tahmini açıklanmış, merkez bankası yıl sonunda 40 lira olmasını beklediğini açıklamıştı. Citi'nin 12-18 aylık altın tahmini 3.000 dolar.

Ons 3 bin dolar, dolar ise 40 lira olursa;

3000 / 31.10 = 96,46302250803859

96,46302250803859 X 40 TL = 3858 TL.

Citi Altın Hakkında Öngörülerini Yayınladı

Citi'nin öngörüsüne göre Gram Altın 18 ayda 3 bin 858 lira civarına ulaşabilir. Bu tahmine göre çeyrek altın fiyatı 6.000 lirayı aşacak. Piyasada altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

ALTIN/ONS 2.026,41 2.026,68

ALTIN/GR SPOT 2.015,38 2.015,68

CUMHURİYET ALTINI 12.898 13.142

ZİYNET ALTINI 12.898,43 13.142,21

GRAM ALTIN 2.094,21 2.104,67

ÇEYREK ALTIN 3.224,59 3.295,62

YARIM ALTIN 6.429,03 6.591,23

ATA ALTIN 13.861,05 14.205,87

14 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.112,76 1.498,04

22 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.903,73 2.014,44

GREMSE ALTIN 34.136,00 35.198,00

ALTIN/ONS TL 62.748 62.738

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak

Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak

Emekli bayram ikramiyesinde kapsam genişliyor! Dul ve yetimler ile EYT'li şaibesi ortadan kalkıyor

Emekli bayram ikramiyesinde kapsam genişliyor! Dul ve yetimler ile EYT'li şaibesi ortadan kalkıyor

Deterjan gözündeki kaya gibi sertleşmiş kalıntılara veda edin! Sadece 2 dakikada eser kalmayacak

Deterjan gözündeki kaya gibi sertleşmiş kalıntılara veda edin! Sadece 2 dakikada eser kalmayacak

Yenmeyen mandalinaları sakın atmayın! Mandalinalı kek tarifini deneyenler vazgeçemiyor

Yenmeyen mandalinaları sakın atmayın! Mandalinalı kek tarifini deneyenler vazgeçemiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak
2
Aile Bakanlığı müjde diyerek açıkladı! Başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek
3
İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek
4
Aylık geliriyle geçinemeyen hanelere 7500 TL yardım sürprizi! Bu şartı sağlayanlar alabilecek
5
Tüm işçilere seçim müjdesi! 3.000 TL+2000 TL bayram ikramiyesine ek çalışma süresi kısaltıldı
6
Kollar sıvandı! O bireye 10.000 TL destek ödemesinde her ay tarihler şaşmayacak!
7
Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar

Kilo aldırmayan az kalorili atıştırmalık tarifleri! Çayın yanına iyi gidecek

Altın fiyatları o tarihte ok gibi fırlayacak! Dünyaca ünlü banka etekleri tutuşturdu

Ziraat Bankası promosyon ödemelerinde vites artırdı! 5000 TL alanlar karalar bağlayacak

Deterjan gözündeki kaya gibi sertleşmiş kalıntılara veda edin! Sadece 2 dakikada eser kalmayacak

Ramazan pidesi fiyatları 2024! Tarife güncellendi: İşte ilk tutar

Arda Güler'e 4 talip birden var

Brezilyalı eski futbolcuya hapis şoku

Yenmeyen mandalinaları sakın atmayın! Mandalinalı kek tarifini deneyenler vazgeçemiyor

Aylık geliriyle geçinemeyen hanelere 7500 TL yardım sürprizi! Bu şartı sağlayanlar alabilecek

Emekli bayram ikramiyesinde kapsam genişliyor! Dul ve yetimler ile EYT'li şaibesi ortadan kalkıyor

Çinli teknoloji devi akıllı telefon üretimini bıraktı: Piyasadan ayrılıyor!

KPSS puanıyla tercih yapılacak! Sağlık Bakanlığı 27.000 personel alımı başvurularını açtı