Altın fiyatları o tarihte ok gibi fırlayacak! Dünyaca ünlü banka etekleri tutuşturdu

Piyasada altın fiyatları yükselişini sürdürürken Citi, son dakika açıklaması yaparak altın fiyatlarına ne olacağını duyurdu. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

CİTİ BANKASI ALTIN HAKKINDA ÖNGÖRÜLERİ YAYINLANDI

ABD merkezli büyük bir banka olan Banka Citi kısa bir süre önce bir açıklama yayınladı. Bu açıklama, önümüzdeki 12 ve 18 ayda altın fiyatlarında beklenen artış ve bu artışın boyutuna ilişkin eleştirel bir değerlendirmeyi içeriyor. Bu açıklamaya bakıldığında Citi, altının fiyatlarının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına yaklaşık %50 artarak 3.000 dolar seviyesine ulaşacağını söylüyor. Citi'nin değerlemesine bakıldığında, bu artışa katkıda bulunan birkaç temel faktöre dikkat çekiliyor. Bunda en önemli etkenin merkez bankalarının altın alımlarının daha da artması olduğu belirtilirken, olası stagflasyon ve küresel durgunluk senaryolarında güvenli liman altının yükselişe geçebileceği ve fiyatların yükselebileceğine dikkat çekildi. Citi analistleri, özellikle gelişmekte olan piyasalarda dolara olan güvenin azalmasının ardından altına olan talebin artabileceğini, merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının altına olan güveni artırabileceğini, bunun daha da artacağı ifade edildi. Dolarsızlaştırma stratejileri de altına olan talebi fazlalaştırır. Geçtiğimiz sene yıl sonu dolar tahmini açıklanmış, merkez bankası yıl sonunda 40 lira olmasını beklediğini açıklamıştı. Citi'nin 12-18 aylık altın tahmini 3.000 dolar.

Ons 3 bin dolar, dolar ise 40 lira olursa;

3000 / 31.10 = 96,46302250803859

96,46302250803859 X 40 TL = 3858 TL.





Citi'nin öngörüsüne göre Gram Altın 18 ayda 3 bin 858 lira civarına ulaşabilir. Bu tahmine göre çeyrek altın fiyatı 6.000 lirayı aşacak. Piyasada altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları aşağıdaki gibidir:

ALTIN/ONS 2.026,41 2.026,68

ALTIN/GR SPOT 2.015,38 2.015,68

CUMHURİYET ALTINI 12.898 13.142

ZİYNET ALTINI 12.898,43 13.142,21

GRAM ALTIN 2.094,21 2.104,67

ÇEYREK ALTIN 3.224,59 3.295,62

YARIM ALTIN 6.429,03 6.591,23

ATA ALTIN 13.861,05 14.205,87

14 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.112,76 1.498,04

22 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.903,73 2.014,44

GREMSE ALTIN 34.136,00 35.198,00

ALTIN/ONS TL 62.748 62.738

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!