Altın fiyatlarında bu ilk kez olacak! O tarihte 2700 TL'ye fırlayacak

Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıları ve uzmanları endişelendiriyor. Haftaya sert yükselişle başlayan altın gram fiyatı, tarihi bir rekora imza atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ancak, dün yaşanan kar satışlarıyla birlikte rekorlar trendine ara verildi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki bu dalgalanmaların ardından önemli açıklamalarda bulundu. Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki agresif yükselişler, özellikle Asya piyasalarının açıldığı saatlerde gerçekleşti. Bu durumu "sağlıksız yükselişler" olarak nitelendiren uzman, bu tür hareketlerin genellikle gece saatlerinde piyasalar kapalıyken gerçekleştiğini ifade etti.

Altın fiyatlarında yaşanan bu sağlıksız yükselişlere inanmamak gerektiğini belirten İslam Memiş, bu tür durumları "fake yükselişler" olarak adlandırdı. Gram altın tarafında ise normalleşme yaşandığını söyleyen uzman, yatırımcıları ons altını dikkatle takip etmeye çağırdı.

Önemli bir nokta da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 2700 lira seviyesine dair belirlediği hedef tarihi oldu. Memiş, 2700 lira hedefinin gerçekleşmesi için belirli bir tarih vermedi ancak yatırımcılara alım fırsatı uyarısında bulundu.





Altın fiyatlarındaki bu gelişmelerin arkasında ise küresel piyasalardaki önemli olaylar bulunuyor. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, enflasyon rakamları ve Fed'in faiz kararı, altın fiyatları üzerinde belirleyici etkiler yapabilir. Fed'in faiz artırımını pas geçme olasılığı arttıkça altın fiyatlarının pozitif yönde desteklenmesi bekleniyor.

Memiş, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, elinde altın bulunduran yatırımcıları sabırlı olmaya çağırdı. Altın fiyatlarında görülen agresif yükselişlerin kalıcı olacağını öngören uzman, 2024 yılında ons altının 2350 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.

Ancak, bu süreçte altın fiyatlarının ABD'deki gelişmelere odaklanacağı da belirtiliyor. Özellikle ABD'de açıklanacak olan önemli verilerin, dolar endeksi ve emtia üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Fed'in faiz artırımını pas geçme olasılığıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşlerin kademeli olarak alım fırsatı olarak değerlendirilmesi öneriliyor.

Sonuç olarak, altın piyasasındaki bu dinamik gelişmelerle birlikte yatırımcılar, dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmeye devam etmelidir.

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