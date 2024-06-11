Dünya Bankası 2024 küresel ekonomik büyüme tahminlerini yeniledi! İşte güncel tahminler

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Büyüme Tahminlerini Güncelledi: 2024 İçin Artış, 2025 İçin Sabit

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2024 sayısını yayımladı ve küresel ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi. Rapora göre, küresel ekonomik büyüme bu yıl için önceki tahminlere göre artış göstererek %2,6'ya yükseldi. Ancak gelecek yıl için tahminler %2,7'de sabit kaldı.



Pandeminin Etkisiyle Ekonomik İstikrar Zayıf Kalacak

Raporda, küresel ekonominin bu yıl istikrara kavuşacağı ancak bu istikrarın zayıf seviyelerde kalacağı belirtildi. 2024'te küresel büyümenin %2,6 ve 2025 ile 2026'da %2,7 olması öngörülüyor. Ancak bu oranların, pandemi öncesi dönemdeki ortalamanın oldukça altında olduğu ifade edildi.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Büyüme Öngörüleri

Raporda, gelişmekte olan ekonomilerin 2024'te %4 büyümesinin beklendiği ancak bu oranın önceki yıla göre daha yavaş olduğu belirtildi. Düşük gelirli ekonomilerdeki büyümenin ise %5'e çıkması bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerde ise büyümenin 2024'te %1,5 olacağı ve 2025'te %1,7'ye yükseleceği öngörülüyor.

Enflasyon ve Faiz Oranlarına İlişkin Değerlendirmeler

Küresel enflasyonun 2024'te %3,5'e ve 2025'te %2,9'a gerilemesi bekleniyor. Ancak düşüş hızının daha önceki tahminlere göre daha yavaş olduğu belirtiliyor. Bu durum, merkez bankalarının politika faizlerini düşürmede temkinli olmasını gerektiriyor.

Dünya Bankası Yetkililerinden Değerlendirmeler

Dünya Bankası Grubu Başekonomisti ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Indermit Gill, küresel ekonomik büyümenin istikrara kavuştuğunu ancak dünyanın en fakir ekonomileri için endişe verici olduğunu belirtti. Gill'e göre, gelişmekte olan ekonomiler özel yatırımı teşvik etmeli ve temel altyapıyı iyileştirmelidir.

Dünya Bankası Grubu Başekonomist Yardımcısı Ayhan Köse ise gıda ve enerji fiyatlarının ılımlı seyrettiğini ancak çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Bu durumun, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarını faiz indirimlerini ertelemeye sevk edebileceğini belirtti.