Altın fiyatlarında piyasaları karıştıracak bomba tahmin!

Altın yatırım araçlarının arasında an fazla tercih edilendir. Ama son günlerde fiyatlardaki hareketlilik vatandaşın kafasının karışmasına ve endişelenmesine neden oluyordu. Sonunda yatırım yapmak isteyenlerin yüzünü güldürecek iyi bir haber geldi. Detaylar haberimizde…







ALTIN FİYATLARI ‘2.100 DOLAR YOLUNA GİRDİ’ İDDİASI! PEŞ PEŞE REKOR TAHMİNİ AÇIKLADILAR: ‘FED, ALTINI ÜRKÜTEMEDİ…’

Başta Fed olmak üzere merkez bankalarının kararları ve jeopolitik risklerin de etkisiyle altın fiyatları son dönemde hızlı bir yükselişe geçti. Bazı geri çekilmeler yaşanmış olsa da uzmanlar hâlâ yüksek olan fiyatların daha da artabileceğini söylüyor. 2024 yılında altın fiyatlarında yeni rekorların beklenmesiyle ons altının fiyat tahmini 2.100 dolara yükseldi. Yurt içinde gram altının fiyatı artmaya devam ediyor. İşte detaylar…

ABD Merkez Bankası (Fed) parasal sıkılaştırma eğilimini sürdürüyor; ancak şahin duruş artık altın piyasasını eskisi kadar endişelendirmiyor ve ons altın hala 2.000 doların altındaki yüksek seviyelerini koruyor.

Son ekonomi haberlerine göre Fed, çarşamba günkü para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarını %5,5 seviyesinde bırakmasına rağmen Başkan Jerome Powell daha fazla faiz artırımı olasılığını açık bıraktı. Powell'ın Fed'in sıkılaştırma eğilimini teyit etmesi altın fiyatlarının hızla 5 günün en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu; ancak değerli metal hızla toparlandı ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak 1.986 dolara geri döndü.

WALL STREET YENİ FAİZ ARTIŞLARINA İNANMIYOR

OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Fed'in şahin bir duruş sergilediğini ancak piyasayı korkutacak kadar şahin olmadığını söyledi.

Bu uzman, "Fed önümüzdeki aylarda faiz oranlarını artırma olasılığını göz ardı etmiyor, ancak takas anlaşmaları yatırımcıların ikna olmadığını gösteriyor” “Fed şahin bir duruş sergilemeye çalıştı ancak Wall Street bu döngüde para politikasının daha da sıkılaştırılmasına inanmıyor" dedi.

YAKLAŞAN ABD SEÇİMLERİ DE RİSK YARATACAK

State Street'ten George Milling-Stanley de jeopolitik belirsizliğin ve Fed'in "yüksek ve uzun vadeli" yaklaşımının yüksek altın fiyatlarını destekleyeceğini söyledi.

Yüksek faiz oranlarının daha uzun süre borsa üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğine ve altını cazip hale getireceğine inanan analist, yaklaşmakta olan ABD seçimlerinin de başka bir risk oluşturduğunu düşünüyor. Uzman diyor ki:

“Gelecek yıl ABD’de başkanlık seçimleri gelecek yıl var ve işler çirkinleşmeye yatkın. Bu, dünyadaki jeopolitik gerilimin seviyesini artıracak. Baktığınız her yerde çok fazla endişe var ve bunun yakın zamanda ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Bu altın için pozitif."

Capital Economics’in analistlerinden Andrew Hunter, Powell’ın son yorumlarını biraz güvercin olarak nitelendiriyor. Uzmana göre Fed, faiz oranlarını değiştirmeden bırakarak ‘bekle ve gör’ modunda kaldığını gösterdi.

‘2100 DOLAR YOLUNA GİRDİ’ İDDİASI

Finans şirketi AG Thorson, altının önemli bir dönüm noktasına ulaştığını söyledi.

Firmanın analizinde: “Geriye dönüp altın grafiğine baktığınızda güçlü bir yükseliş trendi görüyoruz. Düşüş trendi sona eriyor, önümüzdeki aylarda yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. 2.100 doların üzerinde bir yükseliş olabilir. Bu, 2024’te keskin bir artışa neden olabilir.” deniliyor.

Commerzbank ayrıca altının fiyatının 2024 sonu itibarıyla 2.100 ABD doları/ons olacağını tahmin etti.

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek de benzer yorumlarda bulundu.

Melek, "Merkez bankalarının yüksek miktarda altın alımlarına devam etmesi, son dönemdeki düşüş trendinde altın fiyatlarına sağlam bir temel oluşturdu" dedi.

"Bu alımlar, değerli metali yeni yılda tüm zamanların en yüksek seviye olan2.100 dolara çıkaran ana itici güç olacak." Analizini yapıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle son günlerde 2 bin doları aşan altının ons fiyatı yeniden düştükten sonra yeniden yükselişe geçti. Ancak bu sabah 1993 doları seviyesinde yatay hareket etti. Ülkede gram altının fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1826 TL'ye ulaştı. Bugün altının gram fiyatı 1.811 lira olarak tahmin ediliyor. Değerli altının gramı 3097 TL, Cumhuriyet altını 12.602 TL, 22 ayar bileziğin gramı ise 1798 TL seviyesinde bulunuyor.

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