Altın fiyatlarındaki yükseliş kuyumcuları tedbir almaya yönlendi! Kesme altın dönemi

Altın fiyatlarındaki son dönemdeki çarpıcı yükseliş, Türkiye genelinde kuyumcuları hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı yeni tedbirler almaya sevk ediyor. Özellikle pandemi sürecinde artan altın yatırımları ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının değeri, geçtiğimiz yıl %80'e varan bir kazanç sağlayarak yatırımcılar için önemli bir liman haline geldi.



KUYUMCULARIN TEDBİRLERİ SIKILAŞTI

Kuyumcular, son dönemde artan hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla adımlar atmaya başladı. Ülke genelinde 81 ilde faaliyet gösteren kuyumcu işletmeleri, özellikle kesme altın olarak bilinen ve gramajı belirsiz olan eski altın parçalarıyla yapılan dolandırıcılık vakalarının artması üzerine bu tür ürünlerin kabul edilmemesi kararı aldı. Bu tedbirlerle birlikte, müşterilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de artırılarak sahte altınlar konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

ALTIN YATIRIMLARINDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ

2023 yılında altın, Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki belirsizlikler ve düşük faiz beklentileriyle birlikte yatırımcılara büyük kazanç sağlayan bir yatırım aracı oldu. Bu durum, altının güvenli liman olarak tercih edilmesini ve değer kazanmasını sağladı. Yatırımcılar, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde altına yönelerek portföylerini çeşitlendirme ihtiyacı duydu ve bu durum da altın talebini artırdı.

Kuyumcular, yatırımcılara altın alımında dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda da uyarılarda bulunuyor. Altının saflığını ve güvenilirliğini kontrol etmek için sertifikalı ürünleri tercih etmenin önemini vurgulayan uzmanlar, satın alınan altınların belgelenmesi ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiği vurgulandı.

