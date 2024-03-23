Altın ve dolara çarşamba tokadı! Kıyıda köşede birikim yapanlar tir tir titreyecek

Altın ve dolar piyasaları, önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerle karşı karşıya. Fed'in faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika hamlesi, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Piyasa uzmanları, altın ve dolar fiyatlarında önemli değişiklikler olabileceğine işaret ediyor. Fed'in çarşamba günü yapacağı açıklama, altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, Fed'in faiz indirimine işaret edebileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.





Öte yandan, perşembe günü TCMB'nin faiz kararı açıklanacak. Ancak piyasa oyuncuları, faizlerde bir değişiklik öngörmüyorlar. Bununla birlikte, TCMB'nin politika açıklamaları ve geleceğe yönelik beklentiler, piyasalar üzerinde belirleyici olabilir.

Piyasa uzmanlarına göre, altın ve dolar fiyatlarında bu hafta önemli hareketler bekleniyor. Yatırımcılar, Fed ve TCMB'nin kararlarını yakından takip ederek, gelecek döneme yönelik stratejilerini belirlemeye çalışacaklar.

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