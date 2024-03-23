Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

Altın ve dolara çarşamba tokadı! Kıyıda köşede birikim yapanlar tir tir titreyecek

Altın ve dolar fiyatları dalgalanmaya devam ediyor! İşte zarar etmek istemeyenlerin bilmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 23.03.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:56
Altın ve dolara çarşamba tokadı! Kıyıda köşede birikim yapanlar tir tir titreyecek

Altın ve dolar piyasaları, önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerle karşı karşıya. Fed'in faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika hamlesi, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Piyasa uzmanları, altın ve dolar fiyatlarında önemli değişiklikler olabileceğine işaret ediyor. Fed'in çarşamba günü yapacağı açıklama, altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, Fed'in faiz indirimine işaret edebileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.

altın dolar

Öte yandan, perşembe günü TCMB'nin faiz kararı açıklanacak. Ancak piyasa oyuncuları, faizlerde bir değişiklik öngörmüyorlar. Bununla birlikte, TCMB'nin politika açıklamaları ve geleceğe yönelik beklentiler, piyasalar üzerinde belirleyici olabilir.

Piyasa uzmanlarına göre, altın ve dolar fiyatlarında bu hafta önemli hareketler bekleniyor. Yatırımcılar, Fed ve TCMB'nin kararlarını yakından takip ederek, gelecek döneme yönelik stratejilerini belirlemeye çalışacaklar.

NOT: BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İLGİLİ HABERLER

Sevdiğiniz renk kim olduğunuzu ortaya çıkarıyor! Listeden en sevdiğiniz rengi seçip öğrenin

Sevdiğiniz renk kim olduğunuzu ortaya çıkarıyor! Listeden en sevdiğiniz rengi seçip öğrenin

Akşam ne pişirsem diyenlere tavuklu nohut yemeği tarifi! İftara yarım saatte hazır

Akşam ne pişirsem diyenlere tavuklu nohut yemeği tarifi! İftara yarım saatte hazır

2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! 500 TL'lik para iadeniz onaylandı

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! 500 TL'lik para iadeniz onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
3
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
4
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
5
Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak
6
İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı
7
Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

Altın ve dolara çarşamba tokadı! Kıyıda köşede birikim yapanlar tir tir titreyecek

Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar

36-48 ay taşıt kredisine sabah ayarı! 400.000 TL- 800.000 TL kredi faiz tablosu güncellendi

Akşam ne pişirsem diyenlere tavuklu nohut yemeği tarifi! İftara yarım saatte hazır

Rafları boşaltan kampanyadan sonra yeni 1 Alana 1 Bedava çılgınlığı: Banyolar şenleniyor

Büyükşehir belediyesine personel alımı! Yüksek maaş ile başvurular internetten alınacak

Emekli zammında 3 Nisan detayı: Yüzde 11,53 zam artı enflasyon eklenerek açıklanacak

Evine elektrik, su, doğalgaz faturası gelenler dikkat! 500 TL'lik para iadeniz onaylandı

Sevdiğiniz renk kim olduğunuzu ortaya çıkarıyor! Listeden en sevdiğiniz rengi seçip öğrenin

Faizsiz 40.000 TL şipşak kredi! Sadece limitinize bakmak yetiyor

Altın borçlanan tarumar olacak! 3000 TL için o tarih işaret edildi