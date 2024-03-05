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Altını doları sollayan yatırım! Dolar kahini yatırımın yönünü değiştirdi

Yatırımcılara çok kazandıracak formülünü açıklayan Selçuk Geçer'in açıklaması birçok yatırımcı tarafından merak konusu oldu. 

Yayın Tarihi: 05.03.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 19:47
Altını doları sollayan yatırım! Dolar kahini yatırımın yönünü değiştirdi

Yatırımcıları heyecanlandıran bir gelişme olarak Selçuk Geçer, altın ve doların geride bırakılacağını iddia etti, formülünü yatırımcılarla paylaştı. Bu önemli açıklama, birçok yatırımcı tarafından dikkatle takip ediliyor. Geçer, Türkiye'deki dolar kuru hakkında kapsamlı bir analiz yaparak dikkat çekti.

Selçuk Geçer'in açıklamalarına göre, Türkiye'de doların mevcut durumda 45 ila 50 lira bandında olması gerekiyordu, ancak Merkez Bankası'nın 31'de tuttuğu belirtiliyor. Seçimler sonrasında ihracatı artırmak amacıyla doların serbest bırakılacağı düşünülen bir senaryo öne sürüldü. Bu durumun etkisiyle doların 50 TL'yi aşarak, hatta 60 TL'yi bulabileceği öngörüsünde bulundu.

selçuk geçer

Bunun yanında Geçer'in altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri de dikkat çekici. Yatırımcıları altın ve doların ötesinde değerlendirmeler yapmaya teşvik eden bu açıklamalar, finans piyasalarında önemli bir konuşma olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, gelecekteki ekonomik gelişmeleri ve bu tahminlerin doğruluğunu yakından izleyerek stratejilerini belirleme noktasında Geçer'in sözlerine odaklanıyor.

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