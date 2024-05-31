Altını elması unutun! Hepsinden 10 kat daha değerli: Bulana servet kazandırıyor

Zarit, ışığın açısına bağlı olarak renk değiştirebilen eşsiz bir taştır. Güneş ışığında zümrüt yeşili bir parlaklık sunarken yapay ışık altında kırmızı veya pembe tonlarına bürünebilir. Ancak Zarit’in değerini artıran asıl özellik, dünya üzerinde sadece Muğla’nın Milas ilçesinde bulunabilmesidir.





Milas’taki boksit madenlerinde yıllar boyunca süren jeolojik baskılar, Zarit’in oluşumuna imkan tanıyor. Bu nadir taş, hem yerel ekonomiye katkı sağlar hem de mimari projelere değer katıyor. Elmasa kıyasla Zarit Taşı’nın değeri oldukça yüksektir ve her 10 bin elmasa karşı yalnızca bir Zarit Taşı bulunabilmesi, bu eşsiz taşın önemini vurguluyor.

Zarit çıkarma işlemi, Milas’taki boksit madenlerinde titizlikle yürütülüyor. Maden ekipleri, zarit taşını diğer mineral ve elementlerden ayırt edebilmek için taşları suyla yıkayarak inceliyor. Bu süreçte dikkat ve özen gerekiyor.

Zarit taşları, iç yapılarında kusurlar içerebiliyor; ancak bu kusurlu zaritler bile, içlerinden alınan küçük ve değerli parçalarla kıymetini koruyor.





Zarit taşları çıkarıldıktan sonra titiz bir ayrıştırma işlemine tabi tutulur. Bu aşamada, zaritler çamur ve kirden arındırılmak üzere özenle yıkanır. Daha sonra seçilen zaritler, kesim işlemleri için özel atölyelere gönderilir. Bu atölyelerde her bir zarit parçası değerine göre değerlendirilir ve piyasaya sürülmeden önce son bir kalite kontrolünden geçirilir. Zarit taşı, sadece Milas’a özgü bu doğal güzellik, uluslararası piyasada yankı uyandırmaya devam ediyor.