Altını olanlar için kritik saatler! Piyasa kahini bir anda uçuşa geçecek diyerek uyardı

Altın yatırımcılarına ve vatandaşlara önemli uyarılar geldi! Bu tarihleri kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN PİYASASIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasayla ilgili önemli açıklamalar ve uyarılar yaptı. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Geçtiğimiz günlerde ONS altın 1930 dolar altına düştüğünde ısrarla uyarı yaptım. altın fiyatlarının birden vurup geçeceğini ve alım fırsatı vermeyeceğini söyledim ve kapanışta 2 bin doları geçen fiyatlar oldu. Bir yanda dolar kuru 29 TL seviyelerinde, diğer yanda altın 2 bin TL üstünde beklentileri sürerken altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam ediyor. Merkez Bankası 23 Kasım tarihinde 500 puanlık artış yaptı ve yatırım araçları fiyatlarına yansımadı ancak piyasanın bakış açısı önemli şekilde etkilendi. Sene sonu için faiz tahminleri yüzde 42.5 seviyelerine yükseldi. Ben benzer beklentilerdeyim. Merkez Bankası beklenen adımları atarsa piyasa istediğini verir ve aşağı yukarı yönlü bir hareket olmaz. Ancak yarını beklemeden konuşmamak gerekli. Ben öncelikle bilgiler gelsin, piyasa tepkisi görülsün sonra kararı vereceğiz demiştim ve altın yükseliş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüler geniş zamanda yaşanıyor. 30-40 dolarlık düşüşleri takip etmek için 2 gün beklemek gerekiyor ancak yükselişler kaşla göz arasında yaşanıyor. Bu yüzden altın yükselişinde aynı şey olacak ve alım fırsatı vermeyecek.





Hafif yükselişler olur, trene sonrada katılırım diye düşünen olursa hiçbir şey alamazsınız çünkü altın aniden vurup geçer. Şimdiki fiyatlara ucuz veya pahalı diyemem. Orta ya da uzun vadede bu seviyelerden alım yapılır mı derseniz evet ancak kısa vadeli yatırımcılar ve al-sat yapanlar için fiyatlar uygun değildir. Geçtiğimiz hafta içinde altında alım işlemlerinizi tamamlayın dedim. Bunun için süreç uzatılabilir ancak PPK kararıyla beraber altın pozisyonlarının tamamlanması ve beklemeye geçilmesi gerekiyor. Şu an gümüş mü altın mı derseniz ben gümüş diyorum. Gümüş senenin 11 ayında bekliyor ve son ay en çok o güldürüyor dedim. Aralık ayında bütün yatırım araçlarını sollama ihtimali var. Geçmişte çıktığı seviyelere bakıldığı zaman fiyatı ucuz değil bedava. Elinde doları olanların ya da TL'si olanların değerlendirmesi gerekiyor. Gram tarafında 20.25 ve 20.50 bant aralıkları var. Tekrar ONS ve gram olarak 24 TL beklentilerim sürüyor. Aralık ayı geliyor ve sene sonu gümüş bölümü olacak. Gümüş gramda 21.80 destek seviyeleri var. Tekrar 22-23 dolar seviyelerinde. Ben düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Gümüş şu an ucuz değil bedava.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.