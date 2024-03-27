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Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

Emeklileri sevindiren bu gelişme sonrasında emeklinin atması gereken adımlar, promosyonları yükselten bankalar tarafından belirtiliyor. Bazı durumlarda emekli promosyon ödemesi alınması durumunun zorlaştığı belirtilmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 18:10
Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

Son zamanlarda emekli maaş zammının yarı sıra emekli maaş promosyonları ile alakalı da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde verdiği müjdede kamu bankaları promosyon tutarlarını iki katı arttırarak 12.000 TL'ye kadar çıkartmıştı. Emeklileri sevindiren bu gelişme sonrasında emeklinin atması gereken adımlar, promosyonları yükselten bankalar tarafından belirtiliyor. Bazı durumlarda emekli promosyon ödemesi alınması durumunun zorlaştığı belirtilmiş bulunuyor. 

KAMU BANKALARI OTOMATİK GÜNCELLEME YAPMIYOR

Promosyondan faydalanabilmek için başvuru şartları açıklandı. Kamu bankalarından emekli promosyonu almak isteyen emekli, bankaya giderek güncelleme başvurusunu yapması şartı mevcut. Bankalar otomatik olarak promosyon ücret güncellemesini sağlamıyor. Mevcut olan promosyona ek zam isteyip istemediğinizi bu kapsamda belirtmeniz gerekirken, zamlı promosyondan bu şekilde faydalanabiliyorsunuz. 

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BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öte yandan bankanın şartları ve promosyon tutarları ile alakalı araştırma yapılması sonrasında tutarların belirlenmesi ile birlikte ek zam protokolünü imzalayabilirsiniz. Maaşını özel bankadan almak isteyen emekli, promosyon ödemesinden faydalanabilmek için mevcut promosyon sözleşmesinin bitiş tarihini kontrol etmesi gerekiyor. Öte yandan banka değişikliği sağlamak adına maaş alınacak olan yeni bankaya 10 gün önceden başvuru yapma şartı bulunuyor. 

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Öte yandan promosyon başvurusu yaparken gerekti belgelerin de eksiksiz olarak hazırlanması gerekliliği mevcut. Kimlik belgesi emekli, aylığı belgesi ve banka hesap cüzdan fotokopisi promosyon başvurusu yaparken isteniyor.

Emekli maaş promosyonları emekliler için ek gelir sağlamakta iken emeklinin bir nebze de olsun ihtiyacını karşılamaktadır. İşte bu sebeple promosyon başvurusu konusunda bilinçli davranmak ve hak sahibi olunan promosyonu alabilmek için gerekli adımların dikkatli bir şekilde atılması gerekmektedir

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