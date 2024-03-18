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An itibariyle 2 bin 797 TL- 4 bin 196 TL hesabınızda göreceksiniz: O duyuru yapıldı

Hak sahibi bireyin her ay hesabına aktarılan destek ödemeleri ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. O açıklama yapıldı hesaplara aktarılıyor.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 19:41
An itibariyle 2 bin 797 TL- 4 bin 196 TL hesabınızda göreceksiniz: O duyuru yapıldı

Devlet tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapan dezavantajlı birey geri çevrilmemekteyken, sağlanan destekler ise düzenli ya da tek seferlik hesaplara aktarılıyor. İhtiyaca göre şekillenen destekler çoğu zaman PTT ya da Ziraat Bankası üzerinden hak sahibi bireyin hesabına aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir tarafından hesaplara aktarılan tutarlar ile alakalı açıklamalar yapılırken, bugün itibari ile ödenen bir destek ile alakalı son dakika mpaylaşım geldi. 

Hak sahibi ibreyin hesabına 4.196 TL ödendi. Söz konusu hesaplara aktarılan destek, aylık maaş olarak ödenen yaşlı aylığı ve engelli aylığı olarak belirtildi. Ocak ayında memur maaş zammı oranınca zam alan bu destekler ile alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklama yaptı. Devletin sağladığı ve Aile Bakanlığı aracılığı ile ödenen destekler genel olarak hak sahiplerine her ayın ikinci yarısı aktarılmakta. 15 Mart itibari ile merakla beklenen bir ödeme de yaşlı aylığı ve engelli aylığı olarak bilinmekteyken, hak sahiplerinin merakla beklediği açıklama nihayet geldi. 

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BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada  “Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” denildi. 

ZAM SONRASI MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

2024 yılı Ocak-Temmuz ayların arasında memur maaş zam oranınca artış gösteren engelli ve yaşlı aylıkları tutarları geçtğimiz ay zamlı olarak ödenmeye başlamıştı. Mart ayında da hesaplara aktarılan tutarlar şu şekilde; 

Engel oranı yüzde 40-69 olan engelli bireye;  2 bin 797.81 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzerine 4 bin 196,70 lira,

18 yaş altı engellilere ise 2 bin 797,81 lira hesaplara aktarıldı. 

Temmuz ayına kadar bu tutarda ödeme yapılacak iken Temmuz ayında memur maaşlarını aldığı zam oranında artış gösterecek.

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